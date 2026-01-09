محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع

وطنا اليوم:قال محافظ مادبا حسن الجبور، إن جميع فرق الطوارئ تعمل بالميدان من أجل معالجة ارتفاع منسوب المياه في عدد من شوارع مادبا بفعل التساقط الغزير للأمطار.

وأضاف الجبور أن الفرق في الميدان تعمل على فتح العبارات المغلقة بفعل الأتربة والنفايات وفتح مجرى المياه، مشيرا إلى سحب مركبات عالقة في المياه.

وأوضح، أنه تم إغلاق طريق الموجب بالتنسيق مع محافظ الكرك احترازيًا حفاظًا على حياة المواطنين وتجنب تعرضهم لأي خطر فيما تم إغلاق طريق داخل بلدة مليح في منطقة الراشدية والحنو بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ودعا الجبور المواطنين إلى عدم المخاطرة والخروج في هذه الظروف الجوية وعدم المجازفة، مشددا على أن غرف الطوارئ في المحافظة تعمل على مدار الساعة وبتنسيق عالي المستوى لمعالجة أي طارئ.