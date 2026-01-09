بنك القاهرة عمان
9 يناير 2026
التربية: لا تغيير على موعد امتحان طلبة التوجيهي التكميلي غداً

وطنا اليوم:أكّد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” مستمرة في موعدها المحدد وفقًا لجدول الامتحانات، حيث تبدأ الجلسة الأولى في الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وقال شحادة في تصريح الجمعة، إنه لا يوجد أي تغيير على موعد امتحان طلبة الدورة التكميلية للتوجيهي يوم السبت بسبب الأحوال الجوية، مؤكدًا أن الوزارة على تنسيق دائم مع دائرة الأرصاد الجوية لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في حال حدوث أي مستجدات تتعلق بالأحوال الجوية.
وأضاف شحادة أن جميع قاعات الامتحانات مزودة بتدفئة مركزية وصوبات، مشيرًا إلى أن سير الامتحانات يتم بشكل سلس ومنظم دون أي عراقيل.
وأوضح أن الوزارة تواصل متابعة الإجراءات لضمان نجاح العملية الامتحانية في مختلف المراكز.
وفيما يتعلق بالمخالفات، أوضح شحادة أن مجموع المخالفات التي تم تسجيلها حتى نهاية اليوم السابع من الدورة التكميلية لامتحانات الثانوية العامة بلغ 242 مخالفة، تراوحت بين الإنذارات والعقوبات التي تصل إلى الحرمان لمدة عامين.
من جهة أخرى، أشار شحادة إلى أن تصحيح أوراق امتحان مادة الرياضيات قد انطلق قبل نحو أسبوع تقريبًا وأوشك على الانتهاء، حيث يتم تصحيح الأوراق في 13 مركزًا متخصصًا، وغالبية هذه المراكز قد أكملت عملها.
وأضاف أن تصحيح أوراق امتحانات مبحث اللغة العربية سيبدأ يوم الاثنين المقبل في 12 مركزًا، تليها عملية تصحيح أوراق امتحانات مبحث اللغة الإنجليزية.


