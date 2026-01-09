بنك القاهرة عمان
عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

9 يناير 2026
وطنا اليوم:أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي، والأجواء الباردة الماطرة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع مدينة القدس وبوابات البلدة القديمة والأقصى، ونصبت عشرات السواتر الحديدية، لاستكمال حصار المدينة.
وفرضت القوات تضييقات على المصلين في القدس، وأوقفت العشرات من الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها وفتشت أغراضهم، ومنعت آخرين من الوصول للأقصى


24 ساعة
20:45

أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي

20:30

قمع دموي .. أكثر من 50 قتيلاً خلال الاحتجاجات في إيران

20:18

محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع

20:07

الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا

19:34

التربية: لا تغيير على موعد امتحان طلبة التوجيهي التكميلي غداً

19:30

وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات محافظة جرش

19:28

وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية

19:24

الأرصاد: أمطار غزيرة شمالا ووسطا وتساقط للبرد في أجزاء من الجنوب

19:19

طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء

19:11

بلدية بيرين تتعامل مع آثار السيول وانجرافات بعض الطرق

19:08

محافظ إربد: لا إصابات نتيجة انهيار أجزاء من منشأتين تجاريتين

16:47

تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026