زيلينسكي: طائرة مسيّرة روسية تُلحق أضراراً بمبنى سفارة قطر في كييف

9 يناير 2026
وطنا اليوم:قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن طائرة مسيّرة روسية ألحقت أضرارًا بمبنى السفارة القطرية في العاصمة كييف، أثناء هجمات على أوكرانيا خلال الليل.
وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق «تيليغرام» أن قطر تساعد في التوسط في محادثات مع روسيا بشأن تبادل أسرى الحرب.
الى ذلك دعا رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، الجمعة، السكان إلى مغادرة المدينة مؤقتاً بعد أن تسببت الغارات الروسية في انقطاع التدفئة عن نصف المباني السكنية للعاصمة الأوكرانية التي تشهد موجة برد يُتوقع اشتدادها مع حرارة تبلغ 8 درجات مئوية دون الصفر.
وقال كليتشكو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن «نصف مباني كييف السكنية، أي ما يقارب 6000 مبنى، تعاني حالياً من انقطاع التدفئة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للعاصمة جراء هجوم واسع النطاق شنه العدو».
وأضاف: «أناشد أيضاً سكان العاصمة الذين لديهم القدرة على مغادرة المدينة مؤقتاً إلى أماكن تتوفر فيها مصادر بديلة للطاقة والتدفئة، أن يفعلوا ذلك».


