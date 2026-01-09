إلغاء رحلات الطيران من دبي وتركيا إلى إيران

وطنا اليوم:أعلنت شركات طيران دولية إلغاء رحلاتها المتوجهة إلى إيران، يوم الجمعة 10 يناير (كانون الثاني)، وذلك على خلفية الاحتجاجات المشتعلة حاليًا في البلاد.

وفي هذا السياق، أكدت شركة “فلاي دبي” إلغاء رحلاتها المقررة إلى إيران، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وستقوم بمراجعة جدول رحلاتها بناءً على تطورات الظروف الميدانية.

وقبل إعلان “فلاي دبي”، أفاد الموقع الرسمي لـ “مطارات دبي” بإلغاء ما لا يقل عن ست رحلات كانت متوجهة من دبي إلى عدة مدن إيرانية اليوم الجمعة.

ومن جانبها، أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء 17 رحلة كانت مقررة يومي الجمعة والسبت إلى كل من طهران وتبریز ومشهد.

الى ذلك دعا المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة، الإيرانيين إلى “الحفاظ على وحدتهم وتوحيد صفوفهم”، في ظل توترات داخلية متصاعدة وتداعيات ما وصفها بـ”حرب الأيام الـ12” التي شُنتها إسرائيل على إيران.

وقال خامنئي إن “يد الولايات المتحدة ملطخة بدماء آلاف الإيرانيين” خلال تلك الحرب، متهما واشنطن بالوقوف خلف ما وصفها بمحاولات زعزعة الاستقرار داخل البلاد.

وأضاف أن هناك “مثيري شغب يسعون إلى إرضاء الرئيس الأميركي عبر تخريب الممتلكات العامة”، في إشارة إلى الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق.

وأكد المرشد الإيراني أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع الإيرانيين تجاوز الخلافات الداخلية والاصطفاف في جبهة واحدة، مشددا على أن وحدة الصف تمثل السبيل لمواجهة “الأعداء” وتحقيق ما وصفه بـ”الانتصار”.

وتأتي تصريحات خامنئي في وقت تشهد فيه إيران حالة من التوتر السياسي والأمني، وسط تصاعد الخطاب الرسمي الإيراني الذي يربط بين الاحتجاجات الداخلية والضغوط الخارجية.