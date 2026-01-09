تكميلية التوجيهي .. أسئلة مريحة وتراعي الفروقات الفردية

وطنا اليوم:فور انتهاء الامتحان ومغادرتهم القاعات، بدت على وجوه طلبة الفرع العلمي والأدبي الابتسامات والارتياح والرضا.

وكان نحو 24224 تقدموا في الجلسة الأولى لتأدية الامتحان بيومه الـ 7 بعدة مباحث مقررة على جدول الامتحان، إذ امتحن طلبة الفرع العلمي والزراعي والاقتصاد المنزلي بمبحث الكيمياء، بينما طلبة الفرع الأدبي والفندقي بمبحث الجغرافيا والنظم الإسلامية وفقه الدعوة والمعاملات، فيما امتحن طلبة الفرع الصناعي بمبحث الرسم الصناعي.

ورأى الطالب مجد عامر (علمي) أن أسئلة مبحث الكيمياء متوسطة، والمتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها، لافتا إلى أن بعض فقرات الامتحان تحتاج لطالب متمكن من المادة ليتسنى له الإجابة عليها كما هو الأمر في الدورة الماضية.

ووافقته الرأي الطالبة مروة أحمد (علمي)، معبرة عن ارتياحها للأسئلة، لافتة إلى أنها مناسبة وتراعي الفروقات الفردية بين الطلبة، ومشابهة لدورات سابقة، فيما بينت الطالبة هالة زايد أن الأسئلة تدرجت بين السهولة والمتوسطة، ولكن بشكل عام فهي تناسب قدرات الطلبة، مؤكدة أن من الطبيعي وجود أسئلة بحاجة لتفكير كي يتميز الطالب المتفوق.

وشاركتها الرأي الطالبة ليلى موسى، بقولها إن الامتحان متوسط مائل للسهولة، لكن بالمجمل العام يعد مريحا ومناسبا ويستطيع الطالب المتمكن من دراسته الإجابة عليه، وأوضح باسل محمد أن الامتحان يعد فوق المتوسط لكن بالمجمل العام لا يمكن وصفه بالصعوبة، لافتا إلى أن المدة الزمنية مناسبة لطبيعة الأسئلة.

من جهته قال أستاذ الكيمياء محمود درويش في تصريح إن الامتحان يعد متوسطا مائلا للسهولة ومراعيا للفروقات الفردية المختلفة بين الطلبة، مضيفا أن أفكار الامتحان جميعها من المنهاج المقرر، لافتا إلى أن المدة الزمنية مناسبة لطبيعة الأسئلة.

وبين أن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع تحقيق علامة مرتفعة، لافتا إلى أن الامتحان يعتمد على الفهم وليس الحفظ. إلى ذلك، أبدى طلبة فروع الأدبي والصناعي والاقتصاد المنزلي والزراعي ارتياحهم لمستوى ونمطية الأسئلة، لافتين إلى أنها مناسبة وضمن المقرر المدرسي، والمدة الزمنية المخصصة للامتحان كافية.

وأظهرت لين عادل “أدبي” ارتياحها ورضاها عن الامتحان، مبينة أن أسئلة الجغرافيا كانت واضحة وتتناسب مع قدرات الطلبة، لافتة إلى أن المدة الزمنية كانت مناسبة، وشاركتها الرأي سارة هاشم، بالقول إن الأسئلة مريحة ومناسبة لقدرات الطلبة، والمتمكن من دراسته يجيب عنها بمنتهى السهولة.

فيما أشار الطالب محمد عبدالله “صناعي” إلى أن أسئلة الرسم الصناعي من ضمن المنهاج المقرر، والمتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها، لافتا إلى أن المدة الزمنية للامتحان ملائمة لطبيعة الأسئلة