9 شهداء بينهم 5 أطفال في تواصل قصف الاحتلال على قطاع غزة

وطنا اليوم:استشهد 9 مواطنين فلسطينيين، بينهم 5 أطفال، وأصيب العشرات بجروح، بعضهم وصفت جروحه بالخطيرة، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافه مدارس وخيام للنازحين، وأحياء سكنية، ومرافق ومنشآت مدنية في قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد مواطن، وإصابة آخرين، جراء استهداف جيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين، بالقرب من برج فيصل شمال غرب دير البلح وسط قطاع غزة، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما استشهد 4 مواطنين، بينهم أطفال، وجرح العشرات، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت “وفا”، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، قصفت خيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة العبادلة، في شارع 5 بمواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، بينهم أطفال، مضيفة أن القصف حول أجسادهم إلى أشلاء متفحمة، كما أدى إلى إصابة 3 آخرين بجروح، بينها حالة خطيرة.

وفي المواصي أيضا، استشهد مواطن، وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال محيط منطقة العطار غرب خان يونس.

وأضافت أن الطواقم الطبية والدفاع المدني، تمكنت من انتشال شهيد، و4 إصابات جراء قصف الاحتلال مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا شمال القطاع.

وصباح اليوم الخميس، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد طفلة بنيران قوات الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال القطاع، في حين استشهد مواطن جراء إطلاق قنبلة من مسيرة إسرائيلية صوب مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ ناصر بمدينة خان يونس