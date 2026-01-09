وزارة الأشغال تفعّل خطة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض

وطنا اليوم:أعلن أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية، جمال قطيشات، تفعيل خطة الطوارئ المتوسطة في الوزارة، اعتبارًا من صباح الجمعة ولغاية مساء السبت، وذلك استنادا إلى تقارير النشرة الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية.

وأوضح قطيشات، أن القرار جاء في ضوء تأثر المملكة بمنخفض جوي مع هطول الأمطار واحتمالية عالية لتشكّل السيول في عدد من المناطق، مشيرًا إلى أن خطة الطوارئ قد تُرفع إلى المستويات القصوى حسب تقديرات مديري الأشغال في الميدان، وبما يتناسب مع تطورات الحالة الجوية.

وأشار قطيشات، إلى أن فرق العمل الميدانية ستعمل على التفقد الدوري للطرق والعبارات ومجاري المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة واستمرارية الحركة المرورية، مؤكدا أنه سيتم التعامل الفوري مع البلاغات الواردة والملاحظات والحالات الطارئة التي يتم رصدها وفق الأصول المعتمدة وخطط الطوارئ المعمول بها.