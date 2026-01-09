ترامب: الولايات المتحدة ستضرب بقوة شديدة إن بدأت إيران بقتل المتظاهرين

وطنا اليوم:هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، بضرب إيران “بقوة شديدة” إذا “بدأت السلطات بقتل المتظاهرين”.

وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي المحافظ هيو هيويت: “لقد أبلغتهم أنّهم إذا بدأوا بقتل الناس، وهو ما يميلون إلى القيام به خلال أعمال الشغب – لديهم الكثير من أعمال الشغب – إذا فعلوا ذلك، سنضربهم بشدّة”.

واتهمت منظمات حقوقية قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار على متظاهرين، مع ارتفاع حصيلة القتلى امس الخميس جراء حملة قمع للاحتجاجات الاقتصادية، في وقت أفادت فيه جهة رقابية بحدوث انقطاع للإنترنت في أنحاء الجمهورية الإسلامية.

وقد هزت الاحتجاجات، المستمرة منذ 12 يوماً، السلطات الدينية بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، التي تواجه أصلاً أزمة اقتصادية بعد سنوات من العقوبات، وتسعى للتعافي من حرب يونيو/حزيران مع إسرائيل.

وترد تقارير عن وقوع اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية والمتظاهرين في مدن عدة، من بينها العاصمة طهران وثاني أكبر المدن، مشهد.

وتُظهر مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص وهم يسيرون في الشوارع باتجاه المناطق المركزية، ويمكن سماع المتظاهرين وهم يهتفون بإسقاط المرشد الأعلى آية الله خامنئي.

ويعد ذلك أكبر استعراض قوة لمعارضي المؤسسة الدينية منذ اضطرابات عام 2009، حين خرج ملايين الإيرانيين احتجاجاً على ما وصف بتزوير الانتخابات الرئاسية، كما تشهد البلاد انقطاعاً عاماً للإنترنت.

وصعد المحتجون الإيرانيون، يوم الخميس، تحديهم للقيادة الدينية، في أكبر تظاهرات تشهدها البلاد منذ قرابة أسبوعين من الاحتجاجات، في وقت قطعت فيه السلطات خدمة الإنترنت وارتفعت حصيلة القتلى جراء القمع.

وانطلقت الحركة من إغلاق سوق طهران الكبير في 28 ديسمبر/كانون الأول بعد هبوط العملة المحلية (الريال) إلى مستويات قياسية، ثم امتدت على مستوى البلاد، لتأخذ شكل تظاهرات أوسع نطاقاً، شملت العاصمة.