شركة توزيع الكهرباء تدعو إلى عدم الانسياق وراء الشائعات

وطنا اليوم:أصدرت شركة توزيع الكهرباء بياناً توضيحياً جاء فيه:

تؤكد شركة توزيع الكهرباء أنها تقوم خلال هذه الفترة بأعمال وفحوصات فنية مجدولة تهدف إلى ضمان جودة التيار الكهربائي واستقراره لا سيما بعد رصد مؤشرات فاقد كهربائي مرتفعة تؤثر على استقرار الخدمة وتسببت بانقطاعات وتذبذب لدى عدد من المشتركين داخل نفس المنطقة.

واكدت الشركة ان الفحوصات الفنية هذه تتركز في الأوقات التي تسبق المنخفضات الجوية ، وذلك لضمان استقرار الخدمة وضمان وصولها إلى كافة المشتركين .

وتوضح الشركة أن ما تم تداوله حول “فصل التيار لساعات” أو “إجراءات خارجة عن الإطار القانوني” غير صحيح على الإطلاق، إذ إن الانقطاع الذي حدث كان قصيرًا ومحدودًا للغاية ولمدة دقائق قليلة فقط، وتم ضمن إجراءات فنية معروفة تهدف إلى تحديد مصدر الخلل وإعادة ضبط الشبكة بما يحمي المشتركين ويقلل الأعطال ويحافظ على سلامة المنظومة الكهربائية.

كما تؤكد الشركة أنها تنفذ أعمالها الفنية ضمن خطة تطوير مستمرة تعتمد على تكنولوجيا حديثة لرفع كفاءة الاستجابة وتقليل زمن الانقطاعات، ومن ذلك استخدام الطائرات المُسيّرة (الدرون) لأغراض الفحص الفني ورصد مؤشرات الخلل في الشبكة بطريقة أكثر دقة وأمانًا، وذلك من خلال شركة متخصصة مرخصة وحاصلة على الموافقات اللازمة من جميع الجهات ذات العلاقة ووفق الأطر والإجراءات المعمول بها.

وتؤكد الشركة أن عمليات المتابعة الفنية التي تنفذها فرقها الميدانية تأتي لحماية حقوق جميع المشتركين وضمان العدالة في توزيع الخدمة، ولتقليل الفاقد الذي ينعكس مباشرة على جودة التيار الكهربائي داخل المنطقة نفسها، وعلى قدرة الشبكة على تزويد المواطنين بالكهرباء بصورة مستقرة وآمنة.

وفي هذا السياق، تهيب الشركة بالأهالي الكرام عدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة، وتؤكد أن أي إجراءات فنية أو تشغيلية تتم وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها وبما يحقق السلامة العامة واستمرارية الخدمة. كما تشدد الشركة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي خلل فني أو تعدٍّ على الشبكة لما يسببه ذلك من ضرر مباشر على المشتركين الملتزمين وعلى استقرار التغذية في المنطقة.

وتجدد الشركة تقديرها لتعاون المواطنين، وتدعو من لديه أي استفسار أو ملاحظة للتواصل عبر القنوات الرسمية للشركة لضمان وصول المعلومة الصحيحة من مصدرها المعتمد