منخفض جوي وهطولات غزيرة الجمعة .. استعدادات واسعة وتحذيرات من الأرصاد

وطنا اليوم:قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر تدريجياً اعتباراً من صباح الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول إلى غائمة.

وأضافت الأرصاد أن الأمطار ستبدأ بالهطول في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى معظم المناطق، فيما تعبر جبهة هوائية باردة المملكة خلال ساعات العصر، تترافق مع هطولات مطرية غزيرة أحياناً، خاصة في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، بما فيها الأغوار والبحر الميت، وقد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط البرد.

وحذّرت الإدارة من خطر تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بعبور مناطق تجمع مياه الأمطار، كما نبهت إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والغيوم المنخفضة، إضافة إلى نشاط الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية التي قد تصل هباتها إلى 65 كم/ساعة.

وأشارت إلى أن شدة الهطولات ستضعف خلال ساعات الليل، مع احتمال هطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج الممزوج بالمطر لفترة قصيرة خلال ساعات متأخرة من الليل وفجر السبت على قمم جبال الشراة العالية.

يوم السبت، سيكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع بقاء فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية، فيما يتشكل الضباب ليلاً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، مع التحذير من خطر الصقيع في ساعات الليل المتأخرة.

أما يوم الأحد، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء مستقرة وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع التحذير من تشكل الضباب والصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وزارة الإدارة المحلية تطلب من البلديات استئجار الآليات للعمل بالمنخفض

وأكدت وزارة الإدارة المحلية، طلبها من كافة بلديات المملكة استئجار الآليات التي تراها ضرورية للعمل في الميدان ومعالجة أي مشكلات قد تظهر في المنخفض الجوي القادم، خصوصا البلديات المتوقع أن تشهد غزارة بالأمطار.

وقال الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية بالوكالة بكر الرحامنة إنه يتوقع عبور جبهة هوائية باردة مصحوبة بأمطار غزيرة من صباح الجمعة.

ولفت إلى أن غرف الطوارئ مفتوحة لتلقي الملاحظات بخصوص المنخفض الجوي المقبل، داعيا القاطنين بالقرب من مجاري السيول والأودية إلى تجنب التواجد بالقرب منها حفاظا على حياتهم وممتلكاتهم.

وشدد على أن الآليات ستعالج النقاط الساخنة، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس البؤر الساخنة الموجودة بكافة بلديات المملكة لوضع حلول دائمة لتلك البؤر.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء أوعز برصد 10 ملايين دينار للمساهمة بمعالجة البؤر الساخنة الموجودة ببلديات المملكة.

أمانة عمّان تعلن طوارئ (قصوى مياه) اعتبارا من صباح الجمعة

وأعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه) اعتباراً من صباح الجمعة، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان، ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) في حال رصد أي ملاحظة.

ودعا الرحامنة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما شدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأكد الرحامنة على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

أمانة عمّان تعلن تأهب 4600 من كوادرها للتعامل مع المنخفض الجوي

وأكد مدير التنفيذ في أمانة عمّان ربيع أبو زيد جاهزية أمانة عمّان للتعامل مع المنخفض الجوي القادم، مشيرا إلى تفعيل غرف العمليات كافة وتواجد 4600 شخص من كوادر الأمانة طوال مدة المنخفض الجوي إضافة لـ 100 آلية في الشوارع.

وأضاف أن كميات الأمطار الكبيرة في المنخفضات الأخيرة ما يتطلب تعزيز الكوادر ونشرها عدة مواقع من العاصمة لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات.

وأشار أبو زيد إلى استمرار عمليات تنظيف مجاري السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار.