وادي رم في عيون الملكة والأميرة: رسائل ملكية عابرة للحدود.. فهل التقطنا الإشارة؟

بقلم: نضال ملو العين

لم تكن الصور التي نشرتها جلالة الملكة رانيا العبدالله برفقة سمو الأميرة سلمى في صحراء وادي رم مجرد توثيق للحظة عائلية دافئة، بل هي في جوهرها “دروس مكثفة في التسويق السياحي”، ورسالة ملكية سامية تضع الجميع أمام مسؤولياتهم تجاه جوهرة التاج في السياحة الأردنية.

دلالات “التاغ” الملكي: ترويج يتجاوز التقليد

حين ترفق جلالة الملكة صورها بوسم (Visit Jordan)، فهي تمنح القطاع السياحي قوة دفع عالمية لا تقدر بثمن. هذه الإيماءة الرقمية هي تجسيد حي لمعنى الترويج الذكي والمؤثر؛ فجلالة الملك، وجلالة الملكة، وسمو ولي العهد، وأصحاب السمو الملكي، طالما كانوا هم المسوق الأول للأردن في المحافل الدولية. هؤلاء هم قادة الرأي الذين يفتحون لنا الأبواب، وعلينا نحن — كقطاع خاص ومؤسسات — أن نبني على هذا الزخم ونعزز تراكم الجهود.

الخروج من “عنق الزجاجة”: كلفة الفرص الضائعة

بعد سنوات عجاف مرت على القطاع نتيجة الظروف العالمية، آن الأوان لنتوقف عن الانتظار. إن “كلفة الفرص الضائعة” اليوم أكبر بكثير من أي خسارة مادية مباشرة. نحن أمام استحقاقات إقليمية وعالمية، من أنشطة وفعاليات كبرى مثل كأس العالم وغيرها من الأحداث العالمية التي تجذب ملايين العيون نحو المنطقة. إن عدم استثمار هذه اللحظة هو تفريط بثرواتنا الوطنية.

العمل كفريق واحد: تكامل لا تقاطع

السؤال الذي يطرح نفسه بوضوح: هل فهمنا الرسالة؟

إن ترويج الأردن لا ينبغي أن يقع على عاتق جهة واحدة، بل يتطلب العمل بروح الفريق الواحد. علينا أن نستثمر في مواردنا السياحية الفريدة، وأن نكثف العمل التسويقي ليكون مرآة تعكس جمال بلدنا وضيافة أهله.

مشروع GOJORDAN: الحل التفاعلي القادم

من هنا، تبرز الحاجة إلى أدوات مبتكرة تساند الجهود الرسمية. لقد جاء مشروعنا GOJORDAN ليكون منصة سياحية تفاعلية، تهدف لتنعكس ثمارها مباشرة على مقدمي الخدمات السياحية في الميدان.

إننا لا نطرح بديلاً، بل نسعى لنكون رديفاً قوياً لجهود هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة، عبر حلول تقنية تسهل وصول السائح وتثري تجربته، وتضمن استدامة الحركة السياحية في كل شبر من أرضنا.

إن التحرك الآن هو ضرورة وليس ترفاً. الرسائل الملكية من وادي رم وضعت خارطة الطريق، والكرة الآن في ملعبنا لنحول هذه الرؤية إلى برامج عمل مكثفة ومشاريع ملموسة. الأردن يمتلك كل مقومات النجاح، وما نحتاجه هو الإيمان بالفرصة والعمل الجاد لاستثمارها قبل أن تمضي.