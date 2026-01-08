الأردن وتركيا يبحثان آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية في الصناعات الدفاعية

وطنا اليوم:التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، الخميس، في أنقرة، رئيس هيئة الأركان العامة التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات العسكرية الأردنية التركية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية، إضافة إلى تطوير آليات العمل المشترك بما يواكب طبيعة التحديات الأمنية المتغيرة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، التقى اللواء الركن الحنيطي وزير الدفاع التركي يشار غولر، حيث تناول اللقاء آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وتركيا، لا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وبناء القدرات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات البلدين نحو تعزيز الاعتماد على الذات في المجال الدفاعي.

وبين الجانبان أهمية توسيع التعاون في مجالات البحث والتطوير، والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والتقنية لدى الجانبين.

كما أطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال زيارته إلى شركة الصناعات الدفاعية التركية “أسيلسان” (ASELSAN)، على أحدث التقنيات والأنظمة في مجالات الإلكترونيات، وأنظمة القيادة والسيطرة، والرادارات، والحلول الدفاعية المتقدمة، حيث التقى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية البروفيسور خلوق غورغون وبحثا فرص التعاون والتكامل الصناعي ونقل المعرفة وتوسيع الشراكة في مجال التكنولوجيا والصناعات الدفاعية.

وأكد اللواء الركن الحنيطي أن هذه اللقاءات والزيارات تأتي في إطار حرص القوات المسلحة الأردنية على بناء شراكات نوعية ومستدامة، بما يعزز القدرات الدفاعية، ويدعم الأمن الإقليمي، ويخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين.

حضر اللقاءات عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والسفير والملحق العسكري الأردني في تركيا.