وزير الإدارة المحلية: لن نسمح بأي تهديد لحياة المواطنين أو ممتلكاتهم

وطنا اليوم:تفقد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الخميس، بلديات الطفيلة الكبرى وبصيرا والقادسية والحسا، واطلع على واقع الآثار التي خلفها المنخفض الجوي الأخير وأثر على عدد من المناطق في المملكة.

والتقى المصري برؤساء لجان البلديات إلى جانب الكوادر المعنية، لبحث التحديات وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة للظروف الجوية غير المستقرة.

وأكد المصري، خلال اللقاء الذي حضره محافظ الطفيلة سلطان الماضي، أهمية تكاتف الجهود بين الوزارة والبلديات للاستجابة السريعة والفعّالة لمتطلبات المواطنين في أعقاب المنخفض، مشدداً على ضرورة معالجة البؤر الساخنة التي ظهرت خلال موجة الأمطار والسيول الأخيرة، والعمل على رفع جاهزية الآليات والفرق الفنية للتدخل الفوري عند الحاجة، لا سيما خلال الأيام المقبلة التي يُتوقع أن تشهد هطولات مطرية غزيرة ضمن محور الوقاية.

وبين المصري أن كميات الهطل المطري الكبير التي شهدتها عدة محافظات في المملكة فاقت قدرة البنية التحتية التقليدية على الاستيعاب، ما يستدعي اللجوء إلى حلول مؤقتة وعاجلة للتعامل مع تداعياتها، بالتوازي مع إعداد وتنفيذ حلول هندسية علمية دائمة ومستدامة.

وشدد على خطورة البناء داخل مجاري السيول والأودية، داعياً إلى تكثيف جهود التوعية المجتمعية وتعزيز التعاون مع المواطنين لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، والعمل على إيجاد حلول مناسبة وآمنة للمباني القائمة حالياً في هذه المواقع، واتخاذ كافة المعالجات اللازمة سواء المؤقتة أو الدائمة.

وأشار إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 10 ملايين دينار لغايات الطوارئ والاستجابة لتبعات الهطولات المطرية، فيما رصدت وزارة الإدارة المحلية مخصصات إضافية لدعم البلديات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل المواقع والبؤر المتضررة.

وشدد على تواجد رؤساء لجان البلديات والكوادر بالميداني لتفقد مجاري الأودية والعبارات والتأكد من جاهزيتها، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بأي أمر يشكل خطورة على حياة المواطنين أو يهدد ممتلكاتهم، وضرورة توخي المواطنين الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية.

ودعا المصري رؤساء لجان البلديات والكوادر المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على معالجة المشكلات قبل وقوعها، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت فريقاً فنياً متخصصاً لمسح إحداثيات الأودية ومسارات السيول في المملكة، ورصد جميع الأبنية المرخصة وغير المرخصة المقامة في حرمها.

من جانبه، أكد الماضي أن الإدارة المحلية في المحافظة تعاملت مع المنخفضات الجوية السابقة وفق خطة طوارئ وبتشاركية بين مختلف الجهات الرسمية، مشيراً إلى أنه تم حصر أضرار الأمطار الغزيرة التي شهدتها الطفيلة خلال الأسابيع الماضية ورفعها للجهات المعنية، فيما تواصل الأجهزة الرسمية اتخاذ الاستعدادات الوقائية اللازمة لمعالجة تبعات المنخفضات الجوية.

واستمع المصري خلال اللقاء إلى ملاحظات رؤساء لجان البلديات، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة، ومدير أشغال الطفيلة، ومديرة الشؤون البلدية، حول الإجراءات المتخذة خلال الهطولات المطرية والجهود المبذولة لاحتواء الأضرار، إضافة إلى مناقشة آليات وضع حلول مستدامة قادرة على التعامل مع آثار التغير المناخي وتكرار الهطولات المطرية الغزيرة خلال فترات زمنية قصيرة.