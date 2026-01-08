بنك القاهرة عمان
8 يناير 2026
الشواربة: تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمسقفات وتسهيلات الأبنية إلكترونيا

وطنا اليوم:اوعز رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة بضرورة تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتسخير كافة الإمكانيات التقنية والتكنولوجية لضمان ديمومة هذه الخدمات وكفاءتها.
جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في مديرية تكنولوجيا المعلومات بعد تفعيل تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين على موقع أمانة عمّان الكبرى، وذلك بعد أن تم تحديث البيانات لغايات فتح حسابات السنة المالية الجديدة 2026.
واطلع الشواربة على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/1/2026 الذي ينص على تمديد قراره المتعلِّق بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقَّفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحّي وبدل التحقُّقات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمّان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31/3/2026.
وبين الشواربة أنه استنادا إلى الرأي القانوني لديوان التشريع و الرأي بتاريخ 7/1/2026 فإن الطلبات المقدمة لترخيص الأبنيه في عام 2025 للأبنية القائمة قبل تاريخ 31/12/2024 يسري عليها تخفيض الرسوم والتسهيلات على التجاوزات وذلك ضمن النسب المحددة حسب النظام رقم 13/2025 للطلبات المقدمة، حيث تم تفعيل التسهيلات والتخفيضات على الرسوم على الخدمات الإلكترونية هذا اليوم.
وشدد الشواربة على أهمية تقديم الخدمات بدقة وسرعة وشفافية، وبما يتواكب مع التطور الذي تشهده العاصمة عمّان في كافة المجالات الخدمية، مشيرا إلى أن الارتقاء بجودة هذه الخدمات وسهولة الوصول إليها يعد أولوية قصوى لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين خاصة أن الأمانة تعمل على مشروع إعادة هندسة إجراءاتها الذي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتخفيض التكاليف وتقليل وقت تقديم الخدمات.
وبين المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات سلطان الخرابشة أن إيقاف الخدمات الإلكترونية جاء لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، ليستفيد المواطنون من الخصومات والتسهيلات، وللحفاظ على حقوقهم وللتأكد من أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء يتم تطبيقها حسب القانون


