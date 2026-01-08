بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

رسميا..إطلاق نظام معلومات سوق العمل

8 يناير 2026
رسميا..إطلاق نظام معلومات سوق العمل

وطنا اليوم:أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس عن إطلاق “نظام معلومات سوق العمل” رسمياً بعد إنتهاء مدة الإطلاق التجريبي.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن النظام يعد مشروعاً وطنياً استراتيجياً يمتد لعشر سنوات، مع التزام الوزارة بتطويره وتحديث أدواته بشكل دائم ومستمر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأوضح الزيود أن إطلاق النظام رسميا بعد استكمال المرحلة التجريبية التي خصصت لرصد ملاحظات المستخدمين، ليكون النظام مرجعاً شاملاً يوفر تشخيصاً دقيقاً لواقع السوق، ويدعم اتخاذ القرارات الحكومية المبنية على الأدلة والبيانات المحدثة لضمان مواءمة العرض مع الطلب.
وبين أن النظام متوفر باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني، حيث يتيح للقطاع الخاص فرصة ليكون شريكاً أساسياً في تحليل احتياجات سوق العمل وملفات التشغيل، مستفيداً من قاعدة بيانات تتضمن مؤشرات متنوعة مصنفة وفقاً للمعايير الدولية، مما يسهل استشراف مستقبل المهن والوظائف في المملكة.
وأشار الزيود إلى أن هذا النظام أُنجز بدعم من منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبالشراكة مع دائرة الإحصاءات العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ووزارات التعليم العالي والاقتصاد الرقمي، إلى جانب هيئة الاعتماد ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل وبيانات المراكز البحثية المتخصصة كمنتدى الاستراتيجيات الأردني.
ونوه إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تشغيل النظام ضمن أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات عبر الخوادم الحكومية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي

20:30

قمع دموي .. أكثر من 50 قتيلاً خلال الاحتجاجات في إيران

20:18

محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع

20:07

الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا

19:34

التربية: لا تغيير على موعد امتحان طلبة التوجيهي التكميلي غداً

19:30

وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات محافظة جرش

19:28

وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية

19:24

الأرصاد: أمطار غزيرة شمالا ووسطا وتساقط للبرد في أجزاء من الجنوب

19:19

طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء

19:11

بلدية بيرين تتعامل مع آثار السيول وانجرافات بعض الطرق

19:08

محافظ إربد: لا إصابات نتيجة انهيار أجزاء من منشأتين تجاريتين

16:47

تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026