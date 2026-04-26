مدارس لواء بصيرا تحقق إنجازات مميزة في مسابقة أمة الابتكار للعام 2026

وطنا اليوم:حققت مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية للبنات في لواء بصيرا، إنجازا نوعيا بحصولها على الميدالية الفضية عن فئة السينيور في الحفل الختامي لمسابقة أمة الابتكار 2026، من بين أكثر من 15 ألف طالب و1100 مشروع على مستوى الوطن العربي، في إنجاز يعكس مستوى الإبداع والتميز لدى الطلبة.

وأشار مدير التربية والتعليم للواء بصيرا الدكتور جزاع الرفوع، إلى جهود أسرة المدرسة، ممثلة بمديرتها عفاف الخوالدة، مشيدا بالجهود التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح اللافت من خلال المشروع الريادي “Zero Garbage” الذي يقدم حلولا مبتكرة للحد من النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، انسجاما مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة.

وأشار إلى الدور البارز للهيئة التعليمية، ممثلة بمساعدة المديرة شادية النعانعة، والمعلمة إنصاف النعانعة في دعم الطالبات وتمكينهن من تطوير أفكارهن الإبداعية، مثمنا جهود الطالبات: رؤى محمد النعانعة، تولين أحمد النعانعة ولجين رياض النعانعة، اللواتي قدمن أنموذجا مشرفا للطالبة الأردنية القادرة على الابتكار وصناعة التغيير.

كما أشار الرفوع، الى إنجازات أخرى لمدارس اللواء في المسابقة، حيث تأهلت الطالبة يقين علي محمد عيال سلمان من مدرسة غرندل الثانوية للبنات إلى النهائيات عن مشروع “Health Mind AI”، بإشراف مديرة المدرسة فايزة الرفوع والمعلمة ضحى العوضي.

إلى ذلك، تأهلت مدرسة القادسية الثانوية للبنات إلى النهائيات بعدة مشاريع نوعية، من أبرزها “LIFEDETECTOR” للكشف عن الأشخاص تحت الأنقاض، و”AeroGuard” لحماية الطيور من مخاطر المراوح، و”GREEN Guard” لقياس المسافات وكشف الأجسام باستخدام مستشعرات الموجات فوق الصوتية، وذلك بإشراف المعلمة إنعام الكريمين ومشاركة الطالبات: لجين عامر القطيشات، غزل جمال الخوالدة، ليان محمد الخوالدة، ريماس أنس النعانعة، شهد أحمد الخوالدة ورواند أحمد النعانعة.

وأكد الرفوع، أن هذه الإنجازات تمثل رسالة واضحة بأن مدارس لواء بصيرا حاضنة للإبداع والتميز، وأن الطلبة يمتلكون القدرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية تسهم في بناء مستقبل أفضل.

وثمن مشاركة المدرسة بمشروع “المرشد الزراعي الذكي” (Smart Agricultural Guide) الذي يعكس وعيا متقدما بأهمية توظيف التكنولوجيا في خدمة القطاع الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دعم هذه الطاقات الشابة ورعايتها.