المتكاملة تعزز حضورها في مشروع هيكلة النقل بين المحافظات

وطنا اليوم:أكدت شركة المتكاملة للنقل المتعدد، أنها استطاعت المحافظة على أدائها التشغيلي والمالي مقارنة بالعام الذي سبقه، من حيث الإيرادات التشغيلية وكلف الإيرادات والمصاريف الإدارية والمالية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على نتائجها، ويأتي ذلك في ظل استمرار وجود خسائر متراكمة بلغت قيمتها 5 ملايين دينار، أي ما نسبته 34 بالمئة من رأس مال الشركة البالغ 15 مليون دينار.

جاء ذلك، خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، بحضور رئيس مجلس الإدارة صلاح اللوزي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، إلى جانب مندوب مراقب عام الشركات.

وبحسب بيان الشركة اليوم الأحد، بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي لشركة المتكاملة للنقل المتعدد وشركاتها التابعة في نهاية 2025 نحو 17 مليون دينار، متضمنا مبلغ الشهرة الناتجة عن تملك الشركات التابعة بصافي 10.5 مليون دينار.

وتضم محفظة الشركة 3 شركات نقل مملوكة بالكامل، وهي شركة الظلال وشركة آسيا وشركة التوفيق، إضافة إلى امتلاكها نسبة 80 بالمئة من رأسمال الشركة المتكاملة للبطاقات الذكية، إلى جانب استثمارها بنسبة 49 بالمئة في الشركة الأردنية التركية.

وعلى صعيد الدعم الحكومي، استحقت الشركة دعما من وزارة المالية بقيمة مليون دينار عن 2025، حيث تم صرف مبلغ 825 ألف دينار خلال العام ذاته، على أن يتم تسديد باقي المبلغ خلال 2026.

وقال اللوزي، إن عام 2025 شهد استمرارا للظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة، إلا أنه سجل تحسنا نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة، موضحا أن الشركة تمكنت رغم هذه الظروف، من الحفاظ على أدائها التشغيلي والمالي، ما انعكس إيجابا على تحقيق أرباح خلال العام.

وأشار إلى أن الشركة بالتعاون مع وزارة النقل، شاركت خلال 2025 في إدارة ورقابة مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات في مرحلته الأولى، والتي شملت الكرك واربد والسلط وجرش، والمطروح من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل البري.

وبين أن هذه المشاركة أسهمت في تحقيق دخل إضافي للشركة، إلى جانب دورها في تحسين خدمات النقل وإعادة تنظيم شبكة الخطوط بين العاصمة ومراكز المحافظات.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح أن الشركة تعتزم خلال 2026 مواصلة العمل على تحسين خدمات نقل الركاب، من خلال تمديد عقود تشغيل الحافلات على الخطوط التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، إلى جانب المشاركة في تشغيل المرحلة الثانية من مشروع هيكلة شبكة خطوط النقل العام بين المحافظات.

ولفت اللوزي إلى أن الشركة تسعى للحصول على دعم سنوي جديد للأعوام المقبلة، بهدف تغطية فروقات أسعار المحروقات والتكاليف التشغيلية المباشرة، إضافة إلى العمل على تعديل آلية الدعم الحكومي بحيث يرتبط بعدد الكيلومترات التي تقطعها حافلات الشركة.

وأكد أن هذا التوجه من شأنه تمكين الشركة وشركاتها التابعة من الاستمرار في تقديم خدمات النقل في العاصمة عمان وخطوط المحافظات بكفاءة أعلى بالتوازي مع الجهود المستمرة لخفض كلف التشغيل والمصاريف الإدارية والمالية قدر الإمكان