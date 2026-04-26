الأردن يدين حادث إطلاق النار خلال فعالية لرابطة مراسلي البيت الأبيض بحضور ترامب

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث إطلاق النار ومحاولة الاقتحام المسلح الذي وقع خلال فعالية العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض حضرها فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أحد فنادق العاصمة الأميركية واشنطن.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.