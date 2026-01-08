تطوير المناهج: بنك الأسئلة للصف الحادي عشر جاهز ونماذج تجريبية للطلبة في أيار

وطنا اليوم:أعلن رئيس وحدة القياس والتقويم في المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، الدكتور يوسف السوالمة، عن الانتهاء من كتابة الفقرات “لبنوك الأسئلة الوطنية” الخاصة بطلبة الصف الحادي عشر في أربعة مباحث هي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، وتاريخ الأردن؛ تمهيدًا لمراجعتها وتدقيقها وتجريبها لتطبيقها في نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضح السوالمة أن بنك الأسئلة يهدف إلى تعزيز عدالة الامتحانات والحدّ من الاجتهادات الفردية، مشيرًا إلى أن البنك يضم آلاف الأسئلة التي خضعت لسلسلة من إجراءات ضبط الجودة، بدءًا من إعدادها وفق معايير معتمدة، مرورًا بالمراجعة العلمية واللغوية، وصولًا إلى التحليل السيكومتري بما يضمن خلوّها من التحيّز وقدرتها على قياس مهارات وقدرات الطلبة بدقة وموضوعية.

وفي إطار تهيئة الطلبة وطمأنتهم، بيّن السوالمة أن طلبة الصف الحادي عشر سيزودون بنماذج تجريبية تحاكي الاختبار الفعلي قبل موعد الامتحان بشهر، وتحديدًا خلال شهر أيار (مايو) المقبل، بهدف تدريبهم على نمط الأسئلة وآلية التعامل مع بيئة الاختبار الإلكتروني، بما يسهم في تقليل التوتر وكسر حاجز الرهبة قبل التقدّم للاختبار الرسمي.

وحول آلية التطبيق، أكد السوالمة أن الامتحان سيكون إلكترونيًا وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يتيح مزايا متقدمة؛ من أبرزها التصحيح الفوري وإمكانية تسريع إصدار النتائج، لافتًا إلى أن المركز سيعلن مسبقًا عن نتاجات التعلّم التي سيقيسها كل امتحان لضمان وضوح المتطلبات أمام الطلبة والميدان التربوي.

وفيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة (الصف الثاني عشر)، أشار السوالمة إلى أن العمل سيبدأ قريبًا على بناء بنوك الأسئلة الخاصة بهم، على أن يُصار إلى تطبيقها في نهاية العام الدراسي القادم، بما يضمن أعلى درجات الجودة والعدالة في تطوير منظومة الامتحانات مستقبلاً.