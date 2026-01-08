الفراية يؤكد ضرورة ترشيد التوقيف الإداري وتنفيذ ‏مشاريع اللامركزية

وطنا اليوم:بحث وزير الداخلية مازن الفراية خلال لقائه الخميس، ‏رؤساء الإدارة العامة في المحافظات مجموعة من الأمور من ‏ضمنها الاستعدادات للمنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الفراية، أهمية تفعيل خطط الدفاع المدني المنبثقة عن لجان ‏الدفاع المدني المحلية في المحافظات والتنسيق بين جميع ‏الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الجاهزية.

من جهة أخرى، أكد الوزير خلال اللقاء، ضرورة ترشيد التوقيف الإداري، وضرورة ‏قيام المجالس التنفيذية في المحافظات بالبدء بتنفيذ ‏مشاريع اللامركزية بعد أن تم إقرار الموازنة العامة للعام الحالي.