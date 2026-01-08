وطنا اليوم:بحث وزير الداخلية مازن الفراية خلال لقائه الخميس، رؤساء الإدارة العامة في المحافظات مجموعة من الأمور من ضمنها الاستعدادات للمنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الفراية، أهمية تفعيل خطط الدفاع المدني المنبثقة عن لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى الجاهزية.
من جهة أخرى، أكد الوزير خلال اللقاء، ضرورة ترشيد التوقيف الإداري، وضرورة قيام المجالس التنفيذية في المحافظات بالبدء بتنفيذ مشاريع اللامركزية بعد أن تم إقرار الموازنة العامة للعام الحالي.
الفراية يؤكد ضرورة ترشيد التوقيف الإداري وتنفيذ مشاريع اللامركزية
