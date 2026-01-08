تصعيد ميداني واسع للاحتلال في القدس والضفة وغزة

وطنا اليوم:صعّد الاحتلال، صباح اليوم الخميس، من انتهاكاته الميدانية في عدد من المناطق الفلسطينية، شملت القدس المحتلة، شمال الضفة الغربية، والأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، في سياق متواصل من الاعتداءات والاستيلاء على الأراضي واقتحام التجمعات السكانية.

ففي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، شرعت قوات الاحتلال بنصب كاميرات مراقبة في عدد من الشوارع والأحياء، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة الأمنية وملاحقة المواطنين، وسط حالة من القلق بين الأهالي من تداعيات هذه الإجراءات على حياتهم اليومية.

وفي الأغوار الشمالية، اقتحم مستوطنون تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، حيث قاموا بالتجول بين مساكن المواطنين ومضايقة السكان، في استمرار لسياسة التضييق الهادفة إلى دفع التجمعات البدوية إلى الرحيل القسري عن أراضيها.

وفي محافظة جنين، استولى الاحتلال على نحو 140 دونماً جديدة من أراضي بلدة الفندقومية جنوب المدينة، ضمن مخططات توسعية تخدم المشاريع الاستعمارية، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال مركز مدينة جنين، ما أدى إلى حالة من التوتر والاستنفار في المنطقة.

وفي قطاع غزة، استشهدت طفلة وأصيب مواطن آخر برصاص قوات الاحتلال خلال استهداف مخيم جباليا وحي الزيتون، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وسط استمرار التصعيد العسكري وغياب أي مساءلة دولية.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد شامل تشهده الأراضي الفلسطينية، يترافق مع انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وسط دعوات فلسطينية متكررة لتدخل دولي عاجل لوقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه.