التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يبحثان مشاريع المياه والطاقة والتعليم

وطنا اليوم:بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو- باسو، المشاريع القائمة والمستقبلية في إطار استراتيجية البنك مع الأردن للفترة (2025-2030)، في قطاع المياه، منها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشاريع الفاقد المائي والصرف الصحي والأولويات المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية ومشاريع شركة الكهرباء الوطنية وبالأخص محطات التحويل والتعليم من خلال بناء المدارس بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحضر اللقاء، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك مارك ديفيس ومديرة مكتب البنك في عمان والشرق الأوسط جريتشن بيري.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، أعربت طوقان عن تقديرها لدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتزامه المستمر تجاه أولويات الأردن التنموية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة الى دعم مشاريع القطاع الخاص والتعاون القائم مع القطاع المصرفي.

من جانبها، أشارت رئيسة البنك رينو- باسو إلى الشراكة القوية مع الحكومة الأردنية، مؤكدة التزام البنك بتعزيز تنمية القطاع الخاص ودفع النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاستثمارات الموجهة ودعم السياسات.

يذكر أن المحفظة الاستثمارية التراكمية للبنك الأوروبي في الأردن نمت لتصل الى نحو 2.2 مليار يورو منذ عام 2012، لدعم مشاريع القطاعين العام والخاص في قطاعات “الكهرباء والطاقة المتجددة، والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية والنفايات الصلبة والنقل والسياحة والصناعات الدوائية”، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على 73 بالمئة من تمويلات البنك بما فيها البنوك المحلية بهدف توفير التسهيلات لتمويل المشاريع والمؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة وتمويل التجارة، إضافة إلى توفير الدعم الفني والخدمات الاستشارية في العديد من القطاعات التي تقع ضمن أولويات التعاون بين الأردن والبنك.