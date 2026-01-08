وزير الصحة : مستشفيات جديدة في مناطق محرومة ومكتظة

وطنا اليوم:قال وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إن الوزارة اتخذت إجراءات تنظيمية جديدة للتعامل مع مرضى الجلطات الدماغية، من خلال إنشاء حلقة وصل بين المستشفيات التي لا يتوفر فيها اختصاص باطني أعصاب، وتلك التي يتوفر فيها طبيب مناوب في الاختصاص على مدار 24 ساعة.

وفي سياق آخر، كشف وزير الصحة عن نية الوزارة إرسال كوادر طبية إلى الخارج لتدريب مختصين في زراعة الكلى والكبد، ضمن خطط رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير الخدمات التخصصية.

كما أعلن البدور عن إنشاء عيادات كبيرة جديدة في مستشفى البشير، بهدف التخفيف من حدة الاكتظاظ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.

وبخصوص البنية التحتية الصحية، أكد وزير الصحة أن الوزارة تخطط لبناء مستشفيات جديدة في المناطق التي تفتقر إلى خدمات صحية متقدمة، أو في المناطق التي تعاني من تكدس في مستشفياتها، مشيراً إلى أن الوزارة تمر حالياً بمرحلة تنظيم إداري ضمن خطتها الشاملة لتطوير القطاع الصحي.