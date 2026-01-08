الامن يحذر من المنخفض الجوي ويدعو للابتعاد عن الأودية ومجاري السيول

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع تأثيره على الأردن اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث يتوقع أن تشهد المملكة هطول أمطار قد تكون غزيرة أحيانًا في الشمال والوسط والمناطق الجنوبية الغربية، وتصحبها العواصف الرعدية وتساقط البرد، وذلك وفقًا للنشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية واتباع السلوك السليم للحد من الحوادث على اختلاف أنواعها. ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة، كما أكدت على أهمية التأني أثناء قيادة المركبات على الطرق التي تشهد هطولات مطرية خوفًا من الانزلاقات. كما شددت على ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية وعدم المجازفة بقطعها سيرًا على الأقدام أو بالمركبات.

وأضافت المديرية ضرورة اتباع السلوك الآمن عند استخدام وسائل التدفئة بمختلف أنواعها، مع تحذير بعدم تزويدها بالوقود أثناء اشتعالها وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، مع توفير التهوية المناسبة للمنازل بشكل مستمر. كما دعت إلى تفقد وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار للحد من ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها للمنازل.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، أوصت المديرية بتوفير مضخة شفط مياه لتجنب تراكم المياه في الطوابق السفلية للمنازل التي تقع تحت منسوب الطريق. كما دعت إلى تثبيت الأجسام القابلة للتطاير نتيجة شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة للمنخفض.

وأخيرًا، أكدت مديرية الأمن العام على أهمية عدم التردد في الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 في حال حدوث أي طارئ، متمنية السلامة لجميع المواطنين.