الأشغال: إجراءات ميدانية واحترازية شاملة استعدادًا للمنخفض الجوي

وطنا اليوم:أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع ثأثيره على المملكة اعتبارا من صباح يوم غد الجمعة، من خلال حزمة إجراءات ميدانية واحترازية شاملة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر المحارمة، إن كوادر الوزارة استكملت أعمال تنظيف ومتابعة العبارات المائية في مختلف مناطق المملكة والكشف عليها بشكل متواصل، لضمان قدرتها على استيعاب كميات المياه المتوقعة ومنع تشكل تجمعات مائية أو انجرافات.

وأضاف إن الفرق المختصة قامت بتوزيع حواجز خرسانية في المواقع التي تشهد انجرافات وتنظيف وتهيئة جوانب الطرق وتركيب الحمايات اللازمة، إضافة الى تنفيذ أعمال تهذيب للميول غير الثابتة على جوانب بعض الطرق، لمنع انجرافها وتأمينها هندسيا وتعزيز المواقع الخطرة بنحو 3500 حاجز إسمنتي خلال الأيام الماضية.

وأشار المحارمة إلى أن الأعمال شملت تهيئة وتنظيف الخنادق الجانبية، بما يضمن تصريف مياه الأمطار بكفاءة، إلى جانب تنفيذ صيانة دورية وشاملة لكامل الآليات والتأكد من جاهزيتها الفنية للتعامل مع أي طارئ خلال فترة تأثير المنخفض، إضافة إلى توسعة بعض العبارات من خلال استخدام عبارات (grb )التي تمتاز بسهولة نقلها وتركيبها.

وبين أن الوزارة عززت من الآليات بالتعاون مع المقاولين في مختلف المحافظات، لضمان سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية، بالتوازي مع استمرار عمل الفرق الميدانية والآليات وغرف الطوارئ والعمليات على مدار الساعة بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة، لا سيما إدارة السير والدوريات الخارجية، لتنظيم الحركة المرورية والتعامل مع أي مستجدات ميدانية.

وقال إن الوزارة تستقبل بلاغات المواطنين من خلال 15 غرفة عمليات في مديرياتها على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي طارئ، حيث تتعامل معها من خلال 110 فرق ميدانية مدعومة بـ135 آلية حكومية و 20 كاسحة ثلوج، إضافة إلى 190 آلية من القطاع الخاص ضمن الجاهزية وتحت الطلب للتعامل الفوري مع أي حالة تتطلب التدخل.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى عدم التردد في التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية عبر الرقم الموحد (106) من أي هاتف خلوي أو أرضي، أو عبر الرقم (06/5850111)، كما يمكن التواصل عبر تطبيق “واتساب” على الرقم (0780377223).

كما دعت الى تقديم البلاغات مباشرة لغرف الطوارئ في المحافظات، على الأرقام المخصصة لكل محافظة: العاصمة (0780377291)، إربد (0780377276)، البلقاء (0780377413)، الكرك (0780377242)، المفرق (0780377389)، جرش (0780377187)، عجلون (0787700258)، مأدبا (0780377366)، الزرقاء (0780377125)، الطفيلة (0780377158)، معان (0780377338)، العقبة (0780377351)، الرمثا (0780377388) والبتراء (0780377179).

يشار إلى أن إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت صباح اليوم الخميس، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وارتفاع منسوب المياه في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، إضافة إلى مناطق الأغوار.

كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، وشدة الهطول المطري، إلى جانب خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، مشيرة إلى احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية نتيجة الغبار، وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا ومن المجازفة بعبور مناطق تجمع مياه الأمطار ومجاري السيول.