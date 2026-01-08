فيديو صادم.. شرطة الهجرة بمينيسوتا تردي امرأة قتيلة وترامب يبرر

وطنا اليوم:أردى عنصر في إدارة الهجرة والجمارك امرأة قتيلة بالرصاص في مينيابوليس، واتهمها مسؤولون أميركيون بمحاولة دهس عناصر فدراليين بمركبتها، في حادثة قال الرئيس دونالد ترامب إنها “دفاع عن النفس”.

وأظهر مقطع فيديو سيارة رباعية الدفع حاولت سائقتها -التي قال رئيس البلدية جيكوب فراي إنها امرأة تبلغ من العمر 37 عاما- الابتعاد عن المكان، في حين سار نحوها عناصر فدراليون، وقام أحدهم بإطلاق النار 3 مرات مع ابتعاد السيارة عنه.

وعرضت وسائل إعلام محلية تجمّعا لمحتجين يهتفون بشعارات مناهضة لإدارة الهجرة قرب موقع إطلاق النار في مينيابوليس. وقال أحد المارة لقناة “دبليو سي سي أو” التابعة لشبكة “سي بي إس” إنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستحق هذه المرأة القتل بسبب ما فعلته”.

واتهم ترامب المرأة بمحاولة دهس شرطة الهجرة، وقال عبر منصته تروث سوشيال إنها كانت “فوضوية للغاية، وتعرقل وتقاوم”، مضيفا “يبدو أنه أطلق النار عليها دفاعا عن النفس”.

في المقابل، رفض رئيس بلدية المدينة الاتهامات الحكومية للضحية واصفة إياها بـ”الهراء”، ودعا عناصر إدارة الهجرة الذين ينفذون عمليات دهم واسعة في مينيابوليس -لليوم الثاني تواليا- إلى مغادرة المدينة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي التي تُشرف على إدارة الهجرة إن “أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك أطلق طلقات دفاعية، خشية على حياته وحياة زملائه وسلامة الجمهور. وأُصيبت المشتبه بها وقُتلت. أما عناصر إدارة الهجرة والجمارك الذين أُصيبوا، فمن المتوقع أن يتعافوا تماما”.

ووقعت الحادثة خلال تحرك احتجاجي على حملة ضد الهجرة في جنوب المدينة الواقعة بولاية مينيسوتا، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأظهر المقطع المصوَّر أن المواطنين الذين وثّقوا الحادثة صرخوا في وجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك، مردّدين “اخجلوا، اخجلوا”، كما شوهدت محاولات لتقديم الإسعافات الأولية للضحية بعد أن توقفت مركبتها إثر اصطدامها بسيارات كانت متوقفة على جانب الطريق.

وتنفّذ إدارة ترامب حملة للتشدد في تطبيق قوانين الهجرة في مدن عدة، وتعهدت بترحيل “ملايين” المهاجرين الذين لا يحملون مستندات قانونية.