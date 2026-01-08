بنك القاهرة عمان
الأردني الكويتي أول بنك في الأردن يستكمل تعزّيز مهارات كوادره في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

8 يناير 2026
الأردني الكويتي أول بنك في الأردن يستكمل تعزّيز مهارات كوادره في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:استكمل البنك الأردني الكويتي تدريب جميع كوادره في الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة على مهارات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن برنامج تدريبي متخصص نُفّذ بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس التزام البنك بتطوير ممارساته المصرفية وتعزيز الشمول المالي.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج انطلاقاً من رؤية البنك التي تضع المجتمع بكل فئاته في صميم خدماته، وحرصه على بناء قدرات الموظفين وتطوير بيئة مصرفية شاملة تتماشى مع المعايير الوطنية وأفضل الممارسات العالمية، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة تجربة مصرفية عادلة، سهلة، وكريمة، ويعزّز حقهم في الوصول المتكافئ إلى مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية.
وبهذا الإنجاز، يسجّل البنك الأردني الكويتي ريادة على مستوى القطاع المصرفي الأردني، إذ يُعد البنك الوحيد الذي أتمّ تدريب جميع موظفاته وموظفيه على هذا البرنامج المتخصص، ما يعكس دوره الفاعل في ترسيخ مفاهيم الشمول المالي والاستدامة الاجتماعية، وتعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على المساواة والاحترام.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود البنك المستمرة لتطوير جودة الخدمات المصرفية، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر شمولاً، قادر على تلبية احتياجات المجتمع بمختلف فئاته، وتعزيز الثقة المتبادلة مع المتعاملين.


