متظاهرون في طهران يستنجدون بترامب ويسمون شارعا باسمه

8 يناير 2026
وطنا اليوم:صعد المتظاهرون الإيرانيون، خلال الساعات الـ24 الماضية، احتجاجاتهم في مختلف أنحاء البلاد، موجهين نداءات مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعمهم، فيما أعيدت تسمية أحد شوارع طهران باسم ترامب، وفقا لقناة “فوكس نيوز”.
وظهرت مقاطع مصورة انتشرت، الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، لمتظاهر في طهران يقوم بإعادة تسمية أحد الشوارع باسم ترامب، فيما نقلت مقاطع أخرى لافتة كتب عليها بخط اليد: “لا تدعهم يقتلوننا”، بينما كان متظاهرون آخرون يرددون شعارات ضد النظام.
وتوسعت دائرة الاحتجاجات في إيران، بالتزامن مع تشديد أمني شمل نشر وحدات مسلحة واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بارتفاع عدد القتلى في إيران، وذلك في اليوم العاشر من المظاهرات في البلاد.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”، الثلاثاء، بارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 36 شخصا واحتجاز 1200 آخرين في احتجاجات إيران.
من جهتها، أعلنت منظمة “إيران هيومن رايتس” الحقوقية، الثلاثاء، مقتل 27 متظاهرا على الأقل، بينهم 5 قاصرين، جراء اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وقالت المنظمة إن “المتظاهرين قتلوا بالرصاص وبأشكال أخرى من العنف في ثماني محافظات”، مشيرة إلى اعتقال أكثر من ألف شخص.
كما أفادت بأن الاحتجاجات امتدت إلى ما لا يقل عن 26 محافظة من أصل 31، إضافة إلى تنظيم تظاهرات طلابية في أكثر من 20 جامعة.
وبحسب حصيلة تستند إلى بيانات رسمية أوردتها وسائل إعلام إيرانية، قتل 12 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن.
وهدد ترامب، مرارا، باستعداد الولايات المتحدة للتدخل في إيران في حال استمرار قتل المتظاهرين، وقال: “نحن نراقب الوضع عن كثب، وإذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدا من الولايات المتحدة”.


