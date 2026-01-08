كوريا الجنوبية تغازل جارتها الشمالية مستخدمة بورورو البطريق الصغير

وطنا اليوم:نشر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ صورة لبطريقين يتعانقان في رسالة تهنئة بالعام الجديد إلى بيونغ يانغ، داعياً الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى لقائه.

وكتب لي جاي ميونغ الأربعاء على حسابه في منصة “إكس” أنه يأمل في أن يتمكن يوماً ما من التغلب على “حالة الاضطراب والعداء غير الطبيعية في شبه الجزيرة الكورية”.

واقترح لقاء بينه وبين كيم في الصورة التي كتب عليها “التقيا بو جاي ميونغ وبو جونغ أون”، في إشارة إلى “بورورو البطريق الصغير”، وهو مسلسل رسوم متحركة كوري شهير للأطفال.

واستعان هذا المسلسل الكوري الجنوبي الشهير بمصادر خارجية في جزء من مرحلة إنتاجه الأولى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع استوديوهات كورية شمالية.

لكن مذاك، تدهورت العلاقات بين الكوريتين، وأعلنت كوريا الشمالية أنها دولة نووية بشكل “لا رجعة فيه”.

ويُتهم سلف لي، الرئيس المخلوع يون سوك يول بالسعي إلى استفزاز بيونغ يانغ من أجل خلق ذريعة لفرض الأحكام العرفية.

وتأتي رسالة لي جاي ميونغ التصالحية بعد عودته من رحلة إلى الصين أشار خلالها إلى أنه طلب مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينغ لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات