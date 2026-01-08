بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

كوريا الجنوبية تغازل جارتها الشمالية مستخدمة بورورو البطريق الصغير

8 يناير 2026
كوريا الجنوبية تغازل جارتها الشمالية مستخدمة بورورو البطريق الصغير

وطنا اليوم:نشر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ صورة لبطريقين يتعانقان في رسالة تهنئة بالعام الجديد إلى بيونغ يانغ، داعياً الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى لقائه.
وكتب لي جاي ميونغ الأربعاء على حسابه في منصة “إكس” أنه يأمل في أن يتمكن يوماً ما من التغلب على “حالة الاضطراب والعداء غير الطبيعية في شبه الجزيرة الكورية”.
واقترح لقاء بينه وبين كيم في الصورة التي كتب عليها “التقيا بو جاي ميونغ وبو جونغ أون”، في إشارة إلى “بورورو البطريق الصغير”، وهو مسلسل رسوم متحركة كوري شهير للأطفال.
واستعان هذا المسلسل الكوري الجنوبي الشهير بمصادر خارجية في جزء من مرحلة إنتاجه الأولى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع استوديوهات كورية شمالية.
لكن مذاك، تدهورت العلاقات بين الكوريتين، وأعلنت كوريا الشمالية أنها دولة نووية بشكل “لا رجعة فيه”.
ويُتهم سلف لي، الرئيس المخلوع يون سوك يول بالسعي إلى استفزاز بيونغ يانغ من أجل خلق ذريعة لفرض الأحكام العرفية.
وتأتي رسالة لي جاي ميونغ التصالحية بعد عودته من رحلة إلى الصين أشار خلالها إلى أنه طلب مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينغ لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي

20:30

قمع دموي .. أكثر من 50 قتيلاً خلال الاحتجاجات في إيران

20:18

محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع

20:07

الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا

19:34

التربية: لا تغيير على موعد امتحان طلبة التوجيهي التكميلي غداً

19:30

وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات محافظة جرش

19:28

وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية

19:24

الأرصاد: أمطار غزيرة شمالا ووسطا وتساقط للبرد في أجزاء من الجنوب

19:19

طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء

19:11

بلدية بيرين تتعامل مع آثار السيول وانجرافات بعض الطرق

19:08

محافظ إربد: لا إصابات نتيجة انهيار أجزاء من منشأتين تجاريتين

16:47

تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026