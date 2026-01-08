بنك القاهرة عمان
قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

8 يناير 2026
وطنا اليوم:أفادت الشرطة المحلية لشبكة ABC News بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأمريكية مساء الأربعاء.
وقع الحادث في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة أثناء جنازة، وأسفر عن إصابة ستة أشخاص، حالة بعضهم حرجة، بحسب ما ذكرته ABC News.
وفر مشتبه به واحد على الأقل من مكان الحادث، وبدأت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق. ولم يتم القبض على أي شخص حتى الآن، إلا أن الشرطة ذكرت أن ضباطها “حصلوا على معلومات موثوقة ويعملون على تحديد مكان المتورطين”.
ووفقا للمتحدث باسم الشرطة، جلين ميلز، استجابت شرطة سولت ليك سيتي لبلاغات عن إطلاق نار في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة حوالي الساعة 7:36 مساءً يوم الأربعاء. وقد اندلعت مشادة كلامية أثناء الجنازة في موقف السيارات التابع للكنيسة.
وقال ميلز: “نعلم بوجود ثماني ضحايا على الأقل. توفي اثنان منهم، وثلاثة في حالة حرجة، بينما لا تزال حالة الثلاثة الآخرين مجهولة”.
وأضاف ميلز أن بعض الضحايا نقلوا إلى المستشفيات بسيارات خاصة قبل وصول الشرطة. ولم تفصح السلطات عن أعمار الضحايا.


