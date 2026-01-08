وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

وطنا اليوم:أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أصيبا أثناء الهجوم الأمريكي على فنزويلا وقتل 100 شخص.

وقال كابيلو في بيان: “أصيبت سيليا برأسها وتلقت ضربة في جسدها، وأصيب مادورو في ساقه”.

وتابع: “عندما أخذوا نيكولاس مادورو، لم يكونوا يريدون أن يأخذوا سيليا. ولكن سيليا قالت لهم: “إذا أخذتم زوجي، فعليكم أن تأخذوني أنا أيضا”.

وأضاف: “قتل 100 شخص أيضا”.

وشنت القوات الأمريكية في 3 يناير الجاري عملية عسكرية ضد فنزويلا، أسفرت عن اختطاف مادورو وعقيلته.