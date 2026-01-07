بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

7 يناير 2026
شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

وطنا اليوم:رفعت عدد من شركات التبغ في الأردن أسعار الدخان اعتبارا من يوم غدٍ الخميس 2026/1/8.
وقال موردون، ان أسعار الدخان ستبدأ بالارتفاع في الاسواق المحلية بدءا من يوم غد الخميس، بفروقات تراوحت بين 10 قروش و20 قرشا للباكيت.
وشكا عدد من المواطنين من شح أصناف الدخان بسبب امتناع التجار عن بيعها تمهيدا لقرار رفع الأسعار
يذكر أن أسعار الدخان ارتفعت في الأردن نهاية عام 2024 بمقدار 10 قروش للباكيت.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي

20:30

قمع دموي .. أكثر من 50 قتيلاً خلال الاحتجاجات في إيران

20:18

محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع

20:07

الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيره السوري تطورات الأوضاع في سوريا

19:34

التربية: لا تغيير على موعد امتحان طلبة التوجيهي التكميلي غداً

19:30

وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات محافظة جرش

19:28

وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية

19:24

الأرصاد: أمطار غزيرة شمالا ووسطا وتساقط للبرد في أجزاء من الجنوب

19:19

طرق مغلقة في الاردن بسبب الظروف الجوية – اسماء

19:11

بلدية بيرين تتعامل مع آثار السيول وانجرافات بعض الطرق

19:08

محافظ إربد: لا إصابات نتيجة انهيار أجزاء من منشأتين تجاريتين

16:47

تأجيل وإلغاء 300 رحلة جوية في موسكو بسبب عاصفة ثلجية

وفيات
وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026