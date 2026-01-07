شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

وطنا اليوم:رفعت عدد من شركات التبغ في الأردن أسعار الدخان اعتبارا من يوم غدٍ الخميس 2026/1/8.

وقال موردون، ان أسعار الدخان ستبدأ بالارتفاع في الاسواق المحلية بدءا من يوم غد الخميس، بفروقات تراوحت بين 10 قروش و20 قرشا للباكيت.

وشكا عدد من المواطنين من شح أصناف الدخان بسبب امتناع التجار عن بيعها تمهيدا لقرار رفع الأسعار

يذكر أن أسعار الدخان ارتفعت في الأردن نهاية عام 2024 بمقدار 10 قروش للباكيت.