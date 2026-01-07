بنك القاهرة عمان
سماوي والسفير الصيني يبحثان سبل تطوير الروابط الثقافيّة بين المهرجان والصين

7 يناير 2026
وطنا اليوم:استقبل المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي ، صباح اليوم الأربعاء في مكتبة السفير الصيني السيد قوه وي لدى المملكة الأردنية الهاشمية ، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتعزيزه ، واستحداث مشاريع فكرية جديدة ، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين .
وفي بداية اللقاء رحب سماوي بسعادة السفير قوه وي ، والمستشار الثقافي في سفارة جمهورية الصين الشعبية ، ومدير المركز الثقافي الصيني ، السيد جاو شياو تشيانغ، ومساعد مدير المركز الثقافي الصيني احمد العقرباوي،و سكرتيرة المركز الثقافي لي شي جا ، وقدم شرحاً مستفيضاً ، حول الاستعدادات للاحتفال بمرور 40 عامًا على انطلاقة فعاليات مهرجان جرش ، مؤكدا انه سيتم توجية الدعوة لاكثر من 50 دولة عربية وصديقة للحضور والمشاركة في فعالياته.
وأشاد سعادة السفير السيد قوه وي ، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مدير المهرجان ، خصوصا في اطار الجهود الرامية الى تفعيل المشاركة الدولية ضمن فعاليات المهرجان بدورته القادمة ، وترسيخ الحوار الحضاري، وتعزيز التبادل الثقافي بين الاردن والصين .
واعرب سعادة السفير عن اهتمامة الكبير بمشاركة الصين في مهرجان جرش لتكون حاضرة بقوة ، وابدا اهتماما كبيرا في التواصل مع الشركات الصينية المعنية في صناعة الأفلام السينمائية بهدف المشاركة ، حيث سيقام هذا العام بالتزامن مع فعاليات المهرجان .
كما جرى خلال اللقاء بحث إمكانية دعم المشاريع الخاصة بتمكين المرأة للمشاركين في المهرجان ، كما وجه السفير الصيني الدعوة للسيد ايمن سماوي للمشاركة في فعاليات القمة العربية الصينية والتي تضم 22 دولة عربية بهدف تقديم عروض فنية وثقافية في الصين .
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على أهمية توسيع نطاق التعاون والتبادل الثقافي ضمن فعاليات المهرجان بدورتة القادمة الـ 40، والمشاركة في جناح السفارات ، بهدف تعزيز الروابط الثقافية، وتبادل الخبرات والمعرفة في المجال الثقافي والفني.


