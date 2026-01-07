وطنا اليوم:قال موسى الصبيحي الحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية :هذا قرار مُقدّر لوزير الصحة بإلغاء قرار سابق بإنهاء خدمات (15) موظفاً وإحالتهم إلى التقاعد المبكر.

أشعر بالسرور لإلغاء حكومة دولة جعفر حسّان لقرار حكومة دولة عمر الرزاز.

إذا أتبعت حكومة حسّان قرارها الجميل هذا بقرار ترشيد التقاعدات المبكرة في القطاع العام إلى أبعد حد ستتعزّز إيرادات مؤسسة الضمان تأمينياً وستتعزّز استدامة مركزها المالي بصورة جيدة.

وقرر وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إلغاء قرار سابق بانهاء خدمات 15 موظفا في وزارة الصحة ممن بلغت اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكا فأكثر.

وجاء قرار البدور نظرا لما تقتضيه حاجة العمل، وبعد قرار مجلس الوزراء الغاء الانهاء الوجوبي لخدمات من أتم 30 عاما او 360 اشتراكا في الضمان الاجتماعي.

وتاليا الاسماء: