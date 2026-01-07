وطنا اليوم:متقاعدين عسكريين ومواطنين ايضاً يتمنون من ادارة الترخيص السواقين والمركبات المطالب التالية:

الموضوع الأول:

عند إنتهاء خدمة أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتقاعد وبخاصة المتقاعدين المصنّفين (سائق درجة أولى )ممن أمضوا عشرين عامًا في مهنة القيادة وأتقنوها واحترفوها، يتفاجأ بعضهم عند مراجعة إدارة الترخيص لإستبدال رخصة القيادةالعسكرية برخصة الفئة الخامسة (محورين) بضرورة التقدّم لامتحانين النظري والعملي.

وعليه، نقترح إستبدال الرخصة دون الحاجة إلى الخضوع للفحوصات، نظرًا لخبرتهم الطويلة والواسعة في قيادة هذا النوع من المركبات أثناء خدمتهم العسكرية وذلك تكريماً لجهودهم وتقديراً لهم

الموضوع الثاني:

فيما يخص ترخيص المركبات فعند إنتهاء ترخيص المركبة وتأخر صاحبها عدة أشهر عن موعد التجديد، يتم فرض غرامات تأخير عليه ورغم ذلك لا يُمنح ترخيصًا لمدة سنة كاملة، وإنما يُحتسب الترخيص لبقية الأشهر المتبقية من السنة التالية

ومن هنا نطرح التساؤل: لماذا لا يتم منح الترخيص لمدة سنة كاملة من تاريخ التجديد، خصوصًا وأن صاحب المركبة قام بدفع كامل غرامات التأخير؟

الدكتور هاني الكعيبر السرحان