طقس العرب يكشف تأثير المنخفض الجوي المتوقع يوم الجمعة

وطنا اليوم:نشر موقع طقس العرب التسلسل الزمني لحالة الطقس في المملكة الأيام القادمة، وتاليا التفاصيل :

الخميس 8 / 1/ 2026: ارتفاع مؤقت على درجات الحرارة ويسود طقس لطيف ومعتدل خلال ساعات الظهيرة والعصر، قبل حدوث تغيّر جذري وملحوظ على الأجواء الجمعة.

الجمعة 9/1/2026: تتأثر المملكة تدريجيًا بمنخفض جوي مُصنّف من الدرجة الثالثة، يرافقه انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس باردًا على نحو لافت، وتعبر جبهة هوائية باردة، وتهطل الأمطار بدايةً في شمال المملكة، ثم تمتد إلى الوسط ولاحقًا إلى المناطق الشرقية ومرتفعات جنوب المملكة وتشمل الكرك والطفيلة.

وتكون الأمطار غزيرة أحيانًا، وقد تترافق مع الرعد والبرق وتساقط البَرَد، ما يرفع خطر جريان الأودية وتشكّل السيول وارتفاع منسوب المياه على العديد من الطرق.

ليل الجمعة/السبت: يستمر تأثر المملكة بالمنخفض الجوي ليل و طقس شديد البرودة وغائم وماطر في مناطق عدة، لا سيما المناطق الشرقية والجنوبية وتكون الأمطار غزيرة على فترات، ما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وتشكّل السيول، وربما حدوث انجرافات للتربة والصخور.

وتشتد سرعة الرياح بشكل لافت على المرتفعات الجنوبية، لتصبح قوية جدًا ومصحوبة بهبات قد تصل أو تتجاوز 100 كم/ساعة، ولا سيما في قمم جبال الشراه، في حين تكون نشطة إلى قوية في بقية المناطق.

السبت 10/1/2026: الأجواء باردة مع بقاء فرصة زخات متفرقة من الأمطار في بعض المناطق.

والله أعلم