في انتكاسة مفاجئة.. نجوى إبراهيم تفقد قدرتها على السير

7 يناير 2026
في انتكاسة مفاجئة.. نجوى إبراهيم تفقد قدرتها على السير

وطنا اليوم:تواجه المذيعة والفنانة المصرية القديرة نجوى إبراهيم اختباراً صحياً صعباً، بعد أن تراكمت عليها تداعيات حادث سير مروع في الخارج وإصابة في الداخل، ما أفقدها القدرة على الحركة بشكل طبيعي وجعلها رهينة “عصا السير” في منزلها بالقاهرة.
وفي التفاصيل، كشف مصدر مقرب من المذيعة الملقبة بـ”ماما نجوى”، أنها عادت مؤخراً من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج شاقة إثر تعرضها لحادث سير مروع هناك في يونيو الماضي، أسفر عن كسور وإصابات بالغة تطلبت جراحات دقيقة.
كما أشار المصدر للعربية.نت إلى أنه رغم استقرار حالتها، وجهها فريق طبي بضرورة الالتزام بجلسات علاج طبيعي مكثفة لاستعادة توازنها.

انتكاسة مفاجئة
لكن “الرياح أتت بما لا تشتهي السفن”، فخلال إحدى جلسات العلاج الطبيعي على العمود الفقري والركبتين في القاهرة، تعرضت المذيعة إلى إصابة بالغة في ركبتها، ما تسبب في انتكاسة مفاجئة أفقدتها القدرة على السير، لتجد نفسها مضطرة لاستخدام “العصا” المخصصة للمصابين للتنقل داخل منزلها.
إلى ذلك، أكد المصدر أن الفنانة الكبيرة بصدد إجراء أشعة وفحوصات دقيقة خلال الأيام القليلة القادمة للوقوف على مدى الضرر الذي أصاب الركبة، وتحديد خطة علاجية جديدة.
وكانت إبراهيم قد روت في تصريحات سابقة كواليس الحادث الذي تعرضت له في أميركا الصيف الماضي، حين اصطدمت سيارتها بأخرى، ما أدى إلى تعرضها لإصابات بالغة، استدعت نقلها إلى المستشفى لتكتشف إصابتها بعدة كسور وعدم قدرتها على السفر للقاهرة إلا بعد تحسن نسبي.
يُذكر أن إبراهيم من مواليد 1946 وتعد أحد أعمدة الإعلام المصري، حيث حفرت اسمها في ذاكرة الأجيال ببرامج أيقونية مثل “فكر ثواني واكسب دقايق” و”صباح الخير يا مصر”، بالإضافة إلى بصمتها السينمائية في أفلام مثل “الأرض” و”الرصاصة لا تزال في جيبي”.


