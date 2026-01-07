بيان سوري إسرائيلي: اتفاق على آلية تعاون استخباري وخفض التصعيد

وطنا اليوم:اختتمت سوريا وإسرائيل، امس الثلاثاء، جولة جديدة من المحادثات برعاية أميركية، استمرت يومين في العاصمة الفرنسية باريس، وأسفرت عن إنشاء خلية اتصال لتبادل ⁠معلومات استخباراتية وخفض التصعيد العسكري.

وقال بيان مشترك إسرائيلي سوري أصدرته الخارجية الأميركية إن مسؤولين كبارا من إسرائيل وسوريا التقوا في باريس، وأكدوا خلال اللقاء على التزامهما بالتوصل لترتيبات دائمة لأمن واستقرار البلدين.

وأضاف البيان المشترك أن قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أتاحت مناقشات مثمرة بشأن احترام سيادة سوريا وأمن إسرائيل.

وكشف البيان عن إنشاء آلية دمج مشتركة كخلية اتصال للتنسيق الفوري الاستخباراتي وخفض التصعيد، كما تتضمن الآلية المشتركة الانخراط الدبلوماسي والتجاري بإشراف أميركي.

وأشار البيان إلى أن الآلية المشتركة السورية الإسرائيلية ستكون منصة تعالج أي خلافات بسرعة.

وقال البيان إن واشنطن تثمن الخطوات الإيجابية بين سوريا وإسرائيل وتؤكد التزامها بدعم تنفيذها، وإن لقاء باريس يشير إلى عزم سوريا وإسرائيل على فتح صفحة جديدة.

من جهة ثانية، نقلت وكالة رويترز عن ‍مسؤول سوري اليوم أنه “لا يمكن الانتقال إلى أي ملفات إستراتيجية” في المحادثات مع إسرائيل ​دون جدول زمني ‍واضح وملزم لخروج القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية التي استولت عليها بعد ⁠سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال المسؤول، الذي تحدث مع رويترز شريطة عدم نشر اسمه، ​إن أحدث جولة ‌من المحادثات التي جرت بوساطة أميركية في باريس، وانعقدت يومي الاثنين ‌والثلاثاء، انتهت بمبادرة أميركية تنص على وقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور”‌.

وأضاف المسؤول السوري أن هذه المبادرة “فرصة تاريخية” لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل “بشكل إيجابي”، على حد تعبيره.

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن ⁠إسرائيل جددت التزامها بتعزيز ​الاستقرار والأمن بالمنطقة ‍خلال محادثات مع سوريا.

وأضاف المكتب أن إسرائيل بحثت أيضا ‍ضرورة دفع ⁠التعاون الاقتصادي مع سوريا خلال المحادثات التي جرت بوساطة الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قالت القناة الإسرائيلية 12 إن الجولة الخامسة من المفاوضات كانت تهدف للتوصل إلى اتفاق أمني، ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن “المحادثات كانت إيجابية”.

كما أوضحت قناة “آي 24 نيوز” أن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن إنشاء آلية مشتركة لـ”إتاحة تنسيق فوري ومتواصل بين الأطراف، بغرض تبادل المعلومات الاستخبارية، وخفض التوترات العسكرية، ومنع سوء الفهم في الساحة الإقليمية”.

وكان مصدر حكومي سوري صرح لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأن جولة المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة “تركّز على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024″.

جدير بالذكر أن إسرائيل استغلت ظروف فترة الإطاحة بالنظام السوري السابق، وأقدمت على احتلال مناطق داخل سوريا، بعد أن أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك، لتسيطر على المناطق العازلة المجاورة لهضبة الجولان المحتلة عام 1967.

ووفق المصدر الحكومي ذاته، فقد ترأس وفد سوريا المشارك في جولة المحادثات وزير الخارجية أسعد الشيباني، وبمشاركة رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.

وأضاف أن استئناف المفاوضات “يأتي تأكيدا على التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض”، مؤكدا الحرص على تحقيق “اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار، وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية”.

مطامع إسرائيلية

بدورها، ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرّح بأن “إسرائيل مهتمة بإقامة حدود سلمية مع سوريا، لضمان أمن الحدود مع إسرائيل”.

لكنها بالمقابل، رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل متعلقة بالمحادثات الحالية، وعما إذا كانت إسرائيل مستعدة للانسحاب من المناطق التي استولت عليها في المنطقة العازلة.

لكنها أضافت أن نتنياهو أكد على أهمية تأمين الحماية لمن وصفهم بـ”إخواننا وأخواتنا الدروز في سوريا”، وكذلك للأقليات الدينية الأخرى، بما في ذلك المجتمع المسيحي.

يُذكر أن القوات الإسرائيلية تتوغل بشكل شبه يومي في أراضٍ سورية، لا سيما في ريف محافظة القنيطرة، وتعتقل مواطنين وتقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات، كما شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.