بإشراف مباشر .. ترامب يعلن تحويل 50 مليون برميل من نفط فنزويلا لأمريكا

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاربعاء، أن فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشال: ” “سيتم بيع هذا النفط بسعر السوق، وسأتحكم أنا، بصفتي رئيس الولايات المتحدة، في تلك الأموال لضمان استخدامها لصالح شعب فنزويلا والولايات المتحدة”.

وأضاف أن “النفط سيتم نقله بواسطة سفن التخزين، وسيصل مباشرة إلى أرصفة التفريغ في الولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير الطاقة كريس رايت “تنفيذ هذه الخطة على الفور”.

وتملك فنزويلا نحو 303 مليارات برميل من النفط الخام، ما يمثل حوالي 17٪ من احتياطيات العالم، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويستخدم الأمريكيون نحو 20 مليون برميل يوميًا، فيما تنتج البلاد حوالي 13.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، بحسب بيانات الوكالة والمجموعات التجارية.

وكان ترامب قال لشبكة NBC News: “أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك (رفع إنتاج النفط الفنزويلي) في وقت أقل من ذلك، ولكن الأمر سيتطلب الكثير من المال”.

وأضاف: “سيتعين إنفاق مبلغ هائل من المال، وستنفقه شركات النفط، ومن ثم سيتم تعويضها من قبلنا أو من خلال الإيرادات”.

وكان محللون أشاروا إلى أن إعادة تأهيل حقول النفط الفنزويلية ليست سهلة أو رخيصة، وفق موقع “أكسيوس”.

وذكر التقرير أن بعض الزيادات الأولية قد تتحقق نسبياً بسرعة عبر تحسين الإنتاج من الآبار القائمة، إلا أن العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة ستكون مهمة ثقيلة ومكلفة، وقد تتطلب استثمارات ضخمة على مدى سنوات.

كما ذكر التقرير أن تقديرات باحثي مركز كولومبيا للطاقة تشير إلى أن الوصول إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً سيتطلب استثمارات تتراوح بين 80 و90 مليار دولار خلال 6 أو 7 سنوات، بينما قدرت تحليلات أخرى أن الوصول إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً قد يكلف نحو 183 مليار دولار على مدى 15 عاماً.

يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة الأمريكية لتوسيع نفوذها الاقتصادي في فنزويلا وخارجها عقب اعتقال الرئيس “نيكولاس مادورو” في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ويعد بمثابة ضربة للصين التي كانت في السابق أكبر مستورد للنفط الفنزويلي.