أنا لا أعرف لماذا تهاجم ديمة طهبوب بهذا الشكل

7 يناير 2026
عبدالهادي راجي

أنا لا أعرف لماذا تهاجم ديمة طهبوب بهذا الشكل ..تارة في الإعلام ، تارة على مواقع التواصل الإجتماعي ، ومؤخرا من الحكومة ..
لو كانت ديمة من سيدات (الأن جي أوز) ، ومؤتمرات الثرثرة والفنادق الفخمة ، ومن يتحدثن عن الجندر والتمكين …لما تجرأ أحد على الإقتراب منها ، ولكن لأنها بسيطة قدمت خطابا تنويريا ، أطلت على المجتمع من نافذة الوعي … تعبت في العمر والحياة كما كل الناس البسطاء في بلدنا ، عملت على بناء شخصيتها متسلحة بالإلتزام والخلق …
هذا النموذج لايروق للبعض ، والبعض لايريد خطابا إسلاميا وطنيا معتدلا كخطاب ديمة طهبوب ، والبعض ما زال يصر على أن يقوم بإقصائها وتهميشها ..ألا خسئوا جميعا من أقصى يمينهم إلى أقصى يسارهم الإنتهازي ، مرورا بمنابرهم الهشة .
يا ابنة العم ….
لا عليك ..كل ذلك غثاء ، مجرد غثاء وزبد بحر ..وهم لا يحاربون ديمة الوديعة الطيبة البسيطة ، وإنما يحاربون النموذج الملتزم المتنور الواعي ..لكن تأكدي أن كل من يحارب صمت النساء ووقارهن سيهزم حتما …أنا لم أشاهد ديمة كجزء من جبهة عمل إسلامي ولا أنظر لها كذلك ، هي صورة لخالاتنا وعماتنا ..هي صورة الأرض وصورة الدعاء في الهزيع الأخير من ليل الشقاء ، هي صورة الوطن المبتلى بمجموعات الخراب ، هي صورة الطهر والإحترام …
يا ابنة العم والهوى كركي ..
إن ضاقت بك عمان ، فتعالي إلينا في الكرك …كل قلوبنا ستفتح أبوابها لك ، وهناك تحدثي كما شئت ، ومارسي الإنفعال كما تريدين ..على الأقل أنت تشبهين أرضنا في الكرك.. أرضنا التي مر عليها كل الأولياء ….وما عبرت ثانية من الزمن إلا واكتحل ترابها بألف سجدة وألف صلاة …يكرهونك يا ديمة لأنك تشبهين أرضنا .
يا ابنة العم …
حماك الله ، وتأكدي أني بقلبي وضميري ودمي ..سأبقى معك .


