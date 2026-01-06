بنك القاهرة عمان
قريباً.. الدفع الإلكتروني على خطوط الجامعات الرسمية

6 يناير 2026
وطنا اليوم:قالت الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة وشاح، الثلاثاء، إن هناك نظاما لدى الهيئة سيطبق على خطوط الجامعات الرسمية بحيث تدفع الأجرة إلكترونيا من خلال البطاقة.
وأضافت أن نظام الدفع الإلكتروني يخدم تكاملية الخدمة، بما يقود لأفضل النتائج.
“أجور نقل الطلاب مدعومة بنسبة 50% ويهمنا العدالة في تقديم الدعم عبر توظيف التكنولوجيا” وفق وشاح.
وتحدثت وشاح عن مسارات معينة موجودة لخدمة الطلبة.
وأوضحت أن الدفع الإلكتروني موجود حاليا ببعض الحافلات.


