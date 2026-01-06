توقيع أول اتفاقية لبيع وتوريد غاز حقل الريشة للنظام الكهربائي

وطنا اليوم:رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، توقيع اتفاقية بيع وتوريد الغاز الطبيعي المُنتج من حقل الريشة الغازي إلى النظام الكهربائي في المملكة بين ( شركة البترول الوطنية، الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، شركة الكهرباء الوطنية، شركة غاز الأردن المسال، شركة السمرا لتوليد الكهرباء، الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي).

وأكد الخرابشة، أن الاتفاقية بين الأطراف الموقعة تعكس مستوى التعاون القائم في قطاع الطاقة لغايات توسيع قاعدة استخدام الغاز الطبيعي، و ترسيخ الاعتماد على هذا المصدر المحلي، إضافة إلى تأمين التمويل المالي المستدام لأعمال شركة البترول الوطنية.

وتهدف الاتفاقية الأولى من نوعها في الأردن إلى تنظيم عملية شراء الغاز من شركة البترول الوطنية إلى الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، مع خدمات معالجته ونقله إلى مواقع شركة السمرا من خلال شركة غاز الأردن المسال، لتتم الاستفادة منه في شركة الكهرباء الوطنية.

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية بشراء الغاز الطبيعي من شركة البترول الوطنية بما يتوافق مع احتياجات النظام الكهربائي الأردني وظروفه التشغيلية، التي تحددها شركة الكهرباء الوطنية. وتبلغ الكمية المتفق عليها في المرحلة الأولى نحو 2.5 مليون قدم مكعب يومياً، على أن ترتفع تدريجياً وفق خطة زمنية واضحة وملزمة يتم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف الموقعة، لتصل إلى 20 مليون قدم مكعب يومياً.

وتسهم الاتفاقية في تحقيق أهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع الطَّاقة؛ من حيث زيادة مساهمة مصادر الطَّاقة المحليَّة في خليط الطَّاقة الكلِّي، وتسعى إلى تسويق الغاز من شركة البترول الوطنيَّة، لما يحققه من مصدر إيراد لتمكين الشَّركة من تنفيذ خططها بحفر الآبار وزيادة الإنتاج من حقل الرِّيشة الغازي، حيث يتميَّز الغاز الطبيعي بأنَّه أقل كلفة من مصادر الطَّاقة التَّقليديَّة، ويسهم استخدامه في الحفاظ على البيئة بشكل أكبر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 22 تشرين الأول من العام الماضي على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي إلى النظام الكهربائي في المملكة.