مناقشة أول أطروحة ماجستير في كلية العلوم بجامعة فيلادلفيا

6 يناير 2026
وطنا اليوم:نوقشت في كلية العلوم بجامعة فيلادلفيا أول أطروحة ماجستير في برنامج الجينات والتشخيص الجزيئي، للطالبة الاء الوحيدي من قسم التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات.

وجاءت الرسالة بعنوان:

“Quantification of T Regulatory Cells and their role in Recurrent Implantation Failure in Jordanian Women”،

وتناولت دراسة دور الخلايا التائية المنظمة (T Regulatory Cells) وعلاقتها بحالات فشل الانغراس المتكرر لدى النساء الأردنيات، لما لهذا الموضوع من أهمية علمية وطبية في مجالي الصحة الإنجابية والتشخيص الجزيئي.
وتألفت لجنة المناقشة من أ.د. رائدة خليل مشرفاً ورئيساً للجنة، وأ.د. محمد القضاة من كلية الطب في الجامعة الهاشمية ممتحناً خارجياً، ود. مروان أبو حلاوة ممتحناً داخلياً.

وأشادت لجنة المناقشة بالمستوى العلمي للرسالة وبالمنهجية البحثية المتبعة ودقة النتائج، وقررت إجازتها بنجاح.
وأكدت عميدة كلية العلوم الأستاذ الدكتور رائدة خليل أن هذه المناقشة تشكل محطة أكاديمية مهمة كونها أول رسالة ماجستير تُناقش في كلية العلوم، وتعكس جودة برامج الدراسات العليا فيها، وحرصها على مواكبة التطور العلمي والبحثي في المجالات الطبية الحيوية ذات الأولوية الوطنية.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية جامعة فيلادلفيا الرامية إلى دعم البحث العلمي التطبيقي، وإعداد كوادر مؤهلة تسهم في خدمة المجتمع المحلي وتلبية احتياجات القطاع الصحي.


