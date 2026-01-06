بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

محمد رمضان يثير الجدل ثانية.. خلع حذاءه على المسرح وانتقد مساعديه

6 يناير 2026
محمد رمضان يثير الجدل ثانية.. خلع حذاءه على المسرح وانتقد مساعديه

وطنا اليوم:فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بموقف غريب على المسرح، حيث خلع حذاءه وطلب تبديله أمام الجمهور منتقداً مساعده.
فخلال حفل جولة كأس العالم باستاد القاهرة مساء أمس الاثنين، أوقف رمضان الحفل ورفع قدمه فوق إحدى السماعات، قائلاً:”أيها المساعدون.. أين حذائي النايكي الأبيض؟”.
وتابع مازحاً:”الاستايلست تقريباً غلط ولبسني جزمة أخته.. كعبها غريب جداً”.
فيما ظهرت إحدى مساعدات صاحب “نمبر وان” على المسرح، لتقوم بتغيير حذاءه وربطه له أمام الجمهور في مشهد أثار بعض الانتقادات من قبل متبعي رمضان.

“محباً لإثارة الجدل”
في حين انتشر هذا المشهد بشكل واسع بين المصريين على مواقع التواصل. حيث عبر البعض عن انتقادهم لتصرف الفنان المصري. واعتبروا أنه كان يمكن لرمضان أن يدخل الكواليس ويغير حذاءه دون ضجة وإثارة جدل.
كما انتقد آخرون مشهد الفتاة تنحني لوضع حذاء رمضان على المسرح، معتبرين أنه لا يعكس أي قدر من الكياسة أو الذوق.
وقبل أيام، رفضت محكمة مصرية استئناف رمضان، مؤيدةً حكم حبسه لمدة عامين بسبب نشره محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص، وهي أغنية بعنوان “رقم واحد يا أنصاص”.

حبس عامين
فيما نشر الممثل والمغني المصري فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنكد فيه أنه أنهى للتو اجتماعاً مع منظمي حفله المقرر انعقاده الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، وسألوه عن الأخبار المنشورة حول الحكم بحبسه لمدة عامين، ومدى تأثير الأمر على الحفل.
وهو ما نفاه رمضان لمسؤولي الحفل، قائلا “إشاعات طبعا وأنا مع جمهوري يوم 17 يناير”. وحينما سألوه عن الأخبار السلبية المنشورة بحقه في مصر رد رمضان قائلاً “بلدي بتحبني وخايفة إني اتغر وبتحفزني”، مشيراً إلى كون هذه الأمور تؤثر على عمله وحفلاته، لكنه يثق في قدرته على تقديم حفل قوي في نيويورك


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة في يوتا الأميركية

09:31

التحالف: عيدروس الزبيدي هرب للإمارات عبر أرض الصومال

09:26

هل نعلن العام 2026 عاماً لشمول العاملات الزراعيات بمظلة الضمان.؟

09:25

التوسع الإسرائيلي في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: الدلائل والأبعاد

09:23

مأدبا اليوم: نحو تطوير شامل ومستدام

09:22

السيوف يكتب: الوعي السياسي في الجامعات الأردنية… كثير من التصفيق…قليل من الكهرباء!

09:21

كذبة التقييم… حين يُساوى الاجتهاد بالادّعاء

09:10

ترمب يوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولية

09:07

وزير الداخلية الفنزويلي: إصابة مادورو وزوجته ومقتل 100 شخص في الهجوم الأميركي

20:38

شركات دخان ترفع أسعارها اعتبارا من الخميس

20:27

نتنياهو: لقد جئنا لإعادة النقب إلى إسرائيل وهذا يعني الاستيطان بنطاق لم نعهده من قبل

20:18

إعلان حظر التجول في مدينة عدن جنوب اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 6 – 1 – 2026وفيات الإثنين 5 – 1 – 2026عائلة نضال ملو العين تنعى رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغبوفاة رئيس الوزراء الأسبق علي ابو الراغب