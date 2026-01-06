محمد رمضان يثير الجدل ثانية.. خلع حذاءه على المسرح وانتقد مساعديه

وطنا اليوم:فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بموقف غريب على المسرح، حيث خلع حذاءه وطلب تبديله أمام الجمهور منتقداً مساعده.

فخلال حفل جولة كأس العالم باستاد القاهرة مساء أمس الاثنين، أوقف رمضان الحفل ورفع قدمه فوق إحدى السماعات، قائلاً:”أيها المساعدون.. أين حذائي النايكي الأبيض؟”.

وتابع مازحاً:”الاستايلست تقريباً غلط ولبسني جزمة أخته.. كعبها غريب جداً”.

فيما ظهرت إحدى مساعدات صاحب “نمبر وان” على المسرح، لتقوم بتغيير حذاءه وربطه له أمام الجمهور في مشهد أثار بعض الانتقادات من قبل متبعي رمضان.

“محباً لإثارة الجدل”

في حين انتشر هذا المشهد بشكل واسع بين المصريين على مواقع التواصل. حيث عبر البعض عن انتقادهم لتصرف الفنان المصري. واعتبروا أنه كان يمكن لرمضان أن يدخل الكواليس ويغير حذاءه دون ضجة وإثارة جدل.

كما انتقد آخرون مشهد الفتاة تنحني لوضع حذاء رمضان على المسرح، معتبرين أنه لا يعكس أي قدر من الكياسة أو الذوق.

وقبل أيام، رفضت محكمة مصرية استئناف رمضان، مؤيدةً حكم حبسه لمدة عامين بسبب نشره محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بدون ترخيص، وهي أغنية بعنوان “رقم واحد يا أنصاص”.

حبس عامين

فيما نشر الممثل والمغني المصري فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنكد فيه أنه أنهى للتو اجتماعاً مع منظمي حفله المقرر انعقاده الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأميركية، وسألوه عن الأخبار المنشورة حول الحكم بحبسه لمدة عامين، ومدى تأثير الأمر على الحفل.

وهو ما نفاه رمضان لمسؤولي الحفل، قائلا “إشاعات طبعا وأنا مع جمهوري يوم 17 يناير”. وحينما سألوه عن الأخبار السلبية المنشورة بحقه في مصر رد رمضان قائلاً “بلدي بتحبني وخايفة إني اتغر وبتحفزني”، مشيراً إلى كون هذه الأمور تؤثر على عمله وحفلاته، لكنه يثق في قدرته على تقديم حفل قوي في نيويورك