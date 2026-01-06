الشرع يظهر في شوارع دمشق بعد إشاعة اغتياله

وطنا اليوم:وسط إشاعات شغلت السوريين خلال الساعات الماضية حول غياب الرئيس أحمد الشرع عن الظهور ومحاولة اغتياله، أطل الأخير من منطقة المزة في العاصمة دمشق.

فقد انتشرت خلال الساعات الماضية فيديوهات للشرع متجولاً في شوارع المزة، ومتسوقاً من متاجرها.

دفع بالعملة الجديدة

ووثق أحد الفيديوهات دخول الشرع إلى أحد محلات البقالة، حيث اشترى بعض الحاجيات ودفع بالعملة الجديدة التي صدرت قبل أيام قليلة.

كما بين فيديو آخر صاحب أحد المحلات يتحدث مع الشرع، ويطلب منه التقاط صورة للذكرى.

بينما راح الرئيس السوري يتحدث مع الشاب، ويسأله عن دراسته وعمله فيما كان يحتسي فنجان قهوة.

أتى ذلك، بعدما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، مساء أمس الاثنين، “ألا صحة لما تتداوله بعض المنصات بشأن وقوع حادث أمني استهدف الرئيس السوري وعدداً من القيادات”. وقال البابا في منشور على صفحته بموقع فيسبوك: “تداولت بعض المنصات أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف رئيس الجمهورية وعدداً من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزوّرة نُسبت زوراً إلى جهات رسمية”.

كما شدد على كذب هذه الادعاءات، وطالب المواطنين وجميع وسائل الإعلام، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة