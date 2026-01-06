تراجع أسطول المركبات السياحية في الأردن

وطنا اليوم:بلغت نسبة إشغال المركبات في قطاع تأجير السيارات السياحية 45% منذ بداية العام 2026.

وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، إن نسبة الإشغال شهدت تحسنًا خلال الفترة الماضية، مدفوعة بموسم الأعياد ورأس السنة الميلادية، إلى جانب توافد السياح الأجانب إلى المملكة.

وأضاف عكوبة أن قطاع تأجير السيارات السياحية بحاجة إلى دعم وتحفيز، لافتًا إلى تراجع أعداد المركبات العاملة في القطاع بما يتراوح بين 10 و11 ألف سيارة.

وأشار إلى خروج نحو 1.6 ألف سيارة من الخدمة نتيجة انتهاء عمرها التشغيلي، وهي من المركبات المصنعة في عام 2019، بعد أن أمضت سبع سنوات في الخدمة.

وطالب عكوبة الجهات المعنية بإنهاء ملف الدخلاء على القطاع، وحمايته من السيارات الخصوصية ذات “النمرة البيضاء”، مؤكدًا أنها تنافس القطاع بشكل غير مشروع، وتزيد من الأعباء عليه، وتلحق به أضرارًا كبيرة، لا سيما في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية.

كما دعا إلى تقديم الدعم والحوافز للقطاع السياحي، والعمل على تخفيض الرسوم والضرائب، إضافة إلى الجمارك، بما ينعكس على تقليص الكلف التشغيلية، وبالتالي تخفيضها على الزبائن، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة القطاع السياحي وجذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم، في ظل ما تتمتع به المملكة من بيئة سياحية متنوعة.

ويُشار إلى وجود نحو 220 سيارة كهربائية مخصصة للتأجير، وأكثر من 4 آلاف سيارة هجينة (هايبرد).

ويُقدَّر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية المسجلة في النقابة بنحو 201 مكتب سياحي حتى نهاية العام الماضي، موزعة على مختلف محافظات المملكة.