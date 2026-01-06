بنك القاهرة عمان
توضيح هام حول عينات المياه التي أخذت من الشميساني

6 يناير 2026
توضيح هام حول عينات المياه التي أخذت من الشميساني

وطنا اليوم:قال الناطق باسم شركة مياه الأردن “مياهنا”، إبراهيم قبيلات، امس الاثنين، إن العينات التي أخذت من المياه في منطقة الشميساني بالعاصمة عمّان أظهرت أنها غير مطابقة للمواصفات الأردنية.
وأضاف قبيلات أن الشركة تلقت اتصالا يفيد بوجود تغير في نوعية المياه في المنطقة، حيث تحركت الفرق المختصة إلى المكان، وقامت باتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار إلى أن الفرق المختصة توجهت إلى الموقع، وعملت على الفور على عزل وفصل الوصلات المنزلية احترازيا، إضافة إلى تعقيم الخزانات وإفراغها من المياه وتعقيمها.
وبيّن قبيلات أنه سيتم السيطرة بشكل كامل على التغير في نوعية المياه في الشميساني صباح الثلاثاء، وتحديد أسبابه


