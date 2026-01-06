إطلاق خدمات حكومية جديدة على تطبيق سند

وطنا اليوم:قال مدير تطبيق “سند” الحكومي، محمد البطيخي، الاثنين، إن خدمة تفعيل الهوية الرقمية “ذاتيا” عبر تطبيق “سند” دون زيارة المحطات شهدت إقبالاً كبيراً، سواء من داخل الأردن أو خارجه، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم أن تطبيق “سند” عاد للعمل بشكل طبيعي، بعد الضغط الفني المؤقت الذي نتج عن الإقبال الكبير عقب الإعلان عن التحديث الجديد.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، قد أعلن امس الأحد خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل التحديثات التي أُجريت على تطبيق “سند”.

وأضاف البطيخي، أنه بعد إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق، تم تنفيذ 4 آلاف عملية ناجحة لتفعيل الهوية الرقمية من خلال التطبيق دون اللجوء لمحطات “سند”.

وأشار إلى أن عدد الخدمات الحكومية المتوفرة عبر التطبيق يتجاوز 260 خدمة.

“أنجزنا 4 أمور جديدة بالنسخة الجديدة أولها التفعيل الذاتي للهوية الرقمية وتحسين سرعة التطبيق وتحسين تجربة المستخدم وأخيرا عمليات الدفع الإلكتروني من خلال “سند” عبر الذهاب لعمليات الدفع” وفق البطيخي.

ولدى سؤاله إن كنا حكومة إلكترونية أو رقمية قال إن تصميم الخدمات يختلف بين الحكومة الإلكترونية والرقمية من حيث تطبيق العمليات، حيث تختصر الرقمنة المراحل على المواطن من توفر البيانات وجمع الخدمات وغيرها.

“نسمع لاحتياجات المستخدمين ونعمل على تلبيتها”، وفقا للبطيخي الذي قال إن ما جرى مؤخرا إطلاقة جديدة لسند.

وبخصوص توفر الخدمات للمقيمين، قال البطيخي إن “سند” يوفر الخدمات للأردنيين حصرا ويمكن لغير الأردنيين استخدامه.

ولدى سؤاله عن حَمَلة جوازات السفر المؤقتة وأبناء قطاع غزة، قال: “يمكنهم إعداد حساب على “سند”، أما الخدمات فستضاف قريبا (…) يمكنهم الاطلاع على الوثائق من خلال “سند””.

وأوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في بيان، أن الفرق الفنية المختصة بدأت، منذ يوم أمس، بالعمل بشكل متواصل لمعالجة الملاحظات الفنية ورفع القدرة الاستيعابية للأنظمة، بما يضمن استقرار الخدمة واستمراريتها دون انقطاع.

وبيّنت أن هذا التحديث يأتي ضمن المرحلة التجريبية لتطبيق سند 1.5، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء التطبيق بشكل مستمر، وتعزيز تجربة المستخدم، مع استمرار المتابعة الفنية على مدار الساعة.

وأعربت الوزارة عن اعتذارها لأي إرباك قد يكون ناتجًا عن هذا التوقف المؤقت، مؤكدةً أن الهدف من تحديث تطبيق “سند” هو خدمة المواطنين بشكل أفضل، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة وأمان.

المختص بحوكمة التحول الرقمي حمزة العكاليك أكد أن أعلى معايير الأمن السيبراني مطبقة في الأردن.

وشدد على أهمية الخدمات الإجرائية وليس المعلوماتية مثل مشاهدة الوثائق الرسمية، موضحا بأن المطلوب اليوم ليس أتمتة الخدمات فقط بل رحلة تحول رقمي شاملة تسهل تلقي الخدمة.

ومع نهاية عام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل قرابة مليوني هوية رقمية عبر تطبيق “سند” الحكومي.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله