قمة أردنية أوروبية تاريخية في عمّان الخميس لتعميق الشراكة

وطنا اليوم:يعقد الأردن والاتحاد الأوروبي، الخميس المقبل، أول قمة ثنائية على الإطلاق تجمع جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في محطة وُصفت بالمهمة جدا في مسار العلاقات بين الجانبين.

وتركّز القمة على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، استناداً إلى “الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن” الموقّعة في كانون الثاني 2025، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما يبحث القادة خلال القمة أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب ملفات الأمن والتجارة والهجرة، في ظل بيئة دولية وإقليمية تتسم بتزايد التعقيدات.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي كوستا أن الأردن يشكّل شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي ويضطلع بدور محوري في استقرار المنطقة، مشدداً على تقدير الاتحاد الأوروبي لدور الأردن وقيادته، ولا سيما في استضافة اللاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد.

وتغطي الشراكة 5 محاور رئيسة هي: “العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، والأمن والدفاع، والمرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، ورأس المال البشري، إضافة إلى الهجرة والحماية ودعم اللاجئين”.

وتستند هذه الشراكة إلى حزمة مالية واستثمارية للفترة 2025–2027 تُقدَّر بنحو 3 مليارات يورو.

وتبني الشراكة الاستراتيجية والشاملة على علاقة راسخة بين الجانبين، قائمة على اتفاقية الشراكة الموقعة منذ عام 2002، وأولويات الشراكة الأردنية–الأوروبية للأعوام 2021–2027. وكان آخر اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن قد عُقد في 15 تموز 2024.